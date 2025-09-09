Названы наименее устаревающие процессоры, матплаты и видеокарты для сборки под апгрейд

Если вы собираете новый ПК под апгрейд, то на сегодня минимально вам понадобится 50-60 тысяч рублей. Правда, в этом случае у вас будет максимум бюджетная система на АМ4 или 1700 сокете. С 80 тысяч рублей идёт уже АМ5 с неплохой матплатой, но видеокартой начального уровня.

АМ4 подходит для сборки с минимальным бюджетом, но этот сокет уходит в прошлое. Целесообразность такой покупки сейчас просто нулевая. Если же у вас АМ4 уже есть, то апгрейд делать можно, но смотря на что. Например, у 5700Х3D сейчас очень высокий ценник и за ту же стоимость можно взять Ryzen 5 7500F с нормальной матплатой.

С 1700-м сокетом ситуация не лучше. Если бюджет 50-60 или максимум 70 тысяч рублей, то система будет на 12400 или 13400 с DDR4. Но проблема в том, что с 12400 имеет смысл переходить только на 14600. Этого хватит на 3-5 лет, а потом придётся пересобирать весь комп.

Что касается АМ5, то его перспективы упираются в выбор материнки. Лучше в этом случае не экономить и потратить на неё больше денег. Минимально, что стоит брать, - это В650S или S Wi-Fi MSI (либо аналоги от других производителей). Если хотите матплату под любой процессор - можете купить В650 Tomahawk Wi-Fi.