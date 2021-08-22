Названы необычные случаи брака видеокарт AMD Radeon RX 6000 и NVIDIA RTX 3090

Названы необычные случаи брака видеокарт AMD Radeon RX 6000 и NVIDIA RTX 3090Производители не всегда выполняют свою работу добросовестно
Всего необычных случаев оказалось два. Предысторией послужила ситуация, когда у пользователя при разборе компьютера на видеокарте PowerColor оказалась не снята защитная плёнка.
С видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3090 вышло всё немного иначе. Так, у владельца на термопрокладке видеокарты был забыт напальчник.
Вторая история - от пользователя из Беларуси. Тот прислал ведущему фотоисторию с видеокартой Gigabyte GeForce RTX 3080 VISION. При работе она сильно нагревалась, поэтому владелец ПК разобрал её. Обнаружилось, что защитную плёнку с неё не сняли. Техподдержка ответила зрителю, что это вполне нормальная ситуация и такое случается.
А главная загвоздка заключается в том, что самостоятельно пользователь делать что-то с закрытой видеокартой (заменить вентилятор, например) не может: так "сгорит" гарантия. Получается, что ему придётся только ждать, пока она перестанет сама работать. При этом детали видеокарты производители закупают у других поставщиков. Это значит, что брак может быть по вине не самого производителя, а той компании, у которой приобретены детали.