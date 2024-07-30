Названы отличия поддельного SSD Kingston A400 от оригинального

Ну и, конечно, главное доказательство того, подделка или оригинал у вас, — внутри накопителя. Нужно сказать, что для поддельного SSD отвёртка тоже нужна либо обычная крестовая, либо под точку.

Кроме того, если вы купили SSD Kingston в последние полгода-год на маркетплейсах, то это, скорее всего, подделка. Оригинал можно приобрести в магазинах типа DNS.