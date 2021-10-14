Названы плюсы и минусы покупки мощного блока питания в 2021 году

После того как старый блок питания вышел из строя, Zystax решил приобрести что-то ему на замену. Выбор стоял между бюджетными моделями и более дорогими. При этом он отметил такие плюсы мощных (от 700 ватт) блоков питания:

позволяют поставить любое современное "железо" и не ограничивают апгрейд;

разница в стоимости между ними и моделями мощностью 600-650 ватт - иногда меньше тысячи рублей, обычно - три-четыре тысячи;

позволяют добавить вторую видеокарту (например, для майнинга);

при небольшой загруженности работают тихо и остаются холодными.