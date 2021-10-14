Названы плюсы и минусы покупки мощного блока питания в 2021 году

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Названы плюсы и минусы покупки мощного блока питания в 2021 годуПоложительных моментов у него всё же больше
В блоге на Overclockers пользователь Zystax поделился опытом выбора нового блока питания для компьютера.
После того как старый блок питания вышел из строя, Zystax решил приобрести что-то ему на замену. Выбор стоял между бюджетными моделями и более дорогими. При этом он отметил такие плюсы мощных (от 700 ватт) блоков питания:
- позволяют поставить любое современное "железо" и не ограничивают апгрейд;
- разница в стоимости между ними и моделями мощностью 600-650 ватт - иногда меньше тысячи рублей, обычно - три-четыре тысячи;
- позволяют добавить вторую видеокарту (например, для майнинга);
- при небольшой загруженности работают тихо и остаются холодными.
Среди минусов подобных устройств оказались следующие пункты:
- довольно высокая цена (приобретённый автором блок питания среднего класса Chieftec Chieftronic PowerPlay 750W стоил 8 тысяч);
- не лучшие показатели КПД при небольшой загрузке (согласно обзорам, при загрузке Chieftec Chieftronic PowerPlay 750W на 20 и 50 процентов КПД составляет 90 процентов, на 10 процентов - 84 процента);
- возможность медленного срабатывания защиты от короткого замыкания (но встречается это, как утверждает Zystax, нечасто).