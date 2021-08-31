Названы преимущества большого компьютерного монитора

Компьютеры
Вчера в 20:49
Названы преимущества большого компьютерного монитораТакой девайс можно использовать для разных целей
Пользователь DTF поделился опытом приобретения большого монитора Philips 328P6AUBREB с диагональю 31,5 дюйма.
В целом в модели Philips 328P6AUBREB, признаётся автор, его привлекли 4 момента. Это встроенная док-станция с USB-C (можно запросто подключать все нужные устройства типа мыши, клавиатуры и т.п.), прекрасная цветопередача, переключение режимов (есть, например EasyRead для чтения и экономичный для уменьшения потребления электроэнергии), настраиваемая подставка.
С точки зрения преимуществ монитора с большим разрешением и диагональю пользователь выделил 5 пунктов.
- Забота о глазах. Можно выбирать режимы работы, поэтому проводить время за монитором безопасно.
- Много окон. Удобно при использовании сразу несколько приложений. Их можно расположить так, что будет видно сразу все.
- Влезают все инструменты. Очень удобно работать в фото- видеоредакторах, пишет автор. Все инструменты, панели, видео сразу видны.
- Телевизор. Фактически монитор заменяет пользователю ТВ.
- Игры. В пространство игры погружение происходит совсем по-иному.
Как заключает блогер, подобный большой монитор стоит приобретать за установленную цену (около 37 тысяч рублей) в том случае, если он будет использоваться для рабочих задач.