Названы преимущества большого компьютерного монитора

В целом в модели Philips 328P6AUBREB, признаётся автор, его привлекли 4 момента. Это встроенная док-станция с USB-C (можно запросто подключать все нужные устройства типа мыши, клавиатуры и т.п.), прекрасная цветопередача, переключение режимов (есть, например EasyRead для чтения и экономичный для уменьшения потребления электроэнергии), настраиваемая подставка.

С точки зрения преимуществ монитора с большим разрешением и диагональю пользователь выделил 5 пунктов.

Забота о глазах. Можно выбирать режимы работы, поэтому проводить время за монитором безопасно.