Компьютеры
Вчера в 20:49

Названы преимущества большого компьютерного монитора

Такой девайс можно использовать для разных целей
Пользователь DTF поделился опытом приобретения большого монитора Philips 328P6AUBREB с диагональю 31,5 дюйма.
Названы преимущества большого компьютерного монитора

В целом в модели Philips 328P6AUBREB, признаётся автор, его привлекли 4 момента. Это встроенная док-станция с USB-C (можно запросто подключать все нужные устройства типа мыши, клавиатуры и т.п.), прекрасная цветопередача, переключение режимов (есть, например EasyRead для чтения и экономичный для уменьшения потребления электроэнергии), настраиваемая подставка.

С точки зрения преимуществ монитора с большим разрешением и диагональю пользователь выделил 5 пунктов.

  1. Забота о глазах. Можно выбирать режимы работы, поэтому проводить время за монитором безопасно.
  1. Много окон. Удобно при использовании сразу несколько приложений. Их можно расположить так, что будет видно сразу все.
Названы преимущества большого компьютерного монитора
  1. Влезают все инструменты. Очень удобно работать в фото- видеоредакторах, пишет автор. Все инструменты, панели, видео сразу видны.
  1. Телевизор. Фактически монитор заменяет пользователю ТВ.
  1. Игры. В пространство игры погружение происходит совсем по-иному.

Как заключает блогер, подобный большой монитор стоит приобретать за установленную цену (около 37 тысяч рублей) в том случае, если он будет использоваться для рабочих задач.