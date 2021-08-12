Компьютеры
Сегодня в 16:35

Названы пять причин не обновлять компьютер, даже если на него нельзя установить Windows 11

Ещё несколько лет можно будет пользоваться и Windows 10
Автор overclockers.ru рассказал, почему в ближайшее время не обязательно устанавливать новую версию Windows.
Названы пять причин не обновлять компьютер, даже если на него нельзя установить Windows 11

По словам эксперта, есть несколько доводов в пользу того, чтобы пока что оставить на компьютере всё так, как есть.

  1. Windows 10 Pro (и Home) будут работать ещё четыре года. По данным сайта Microsoft, поддержка этой версии завершится только в октябре 2025 года. А поддержка Windows 10 LTSC - в 2029-м.
  1. Возможно, в будущем отменят все ограничения. Системные требования достаточно жёсткие, поэтому, скорее всего, мало кто перейдёт на новую систему. Такое развитие событий и может стать причиной отмены.
Названы пять причин не обновлять компьютер, даже если на него нельзя установить Windows 11
  1. Windows 11 - вторична. Ничего действительно важного в ней нет, поэтому и переходить не стоит.
  1. Даже после окончания поддержки можно пользоваться системой, подобно Windows 7. До сих пор, пишет блогер, "семёрка" стоит у 16 процентов пользователей. То же самое, по его словам, случится и с Windows 10.
  1. Существует ещё один вариант - Linux. Всегда можно обратиться и к этой операционной системе.

В самом крайнем случае, как замечает автор, пользователи могут улучшить процессор. Например, приобрести Ryzen 5 3500 или Ryzen 5 3600.