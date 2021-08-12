Названы пять причин не обновлять компьютер, даже если на него нельзя установить Windows 11

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Названы пять причин не обновлять компьютер, даже если на него нельзя установить Windows 11Ещё несколько лет можно будет пользоваться и Windows 10
Автор overclockers.ru рассказал, почему в ближайшее время не обязательно устанавливать новую версию Windows.
По словам эксперта, есть несколько доводов в пользу того, чтобы пока что оставить на компьютере всё так, как есть.
- Windows 10 Pro (и Home) будут работать ещё четыре года. По данным сайта Microsoft, поддержка этой версии завершится только в октябре 2025 года. А поддержка Windows 10 LTSC - в 2029-м.
- Возможно, в будущем отменят все ограничения. Системные требования достаточно жёсткие, поэтому, скорее всего, мало кто перейдёт на новую систему. Такое развитие событий и может стать причиной отмены.
- Windows 11 - вторична. Ничего действительно важного в ней нет, поэтому и переходить не стоит.
- Даже после окончания поддержки можно пользоваться системой, подобно Windows 7. До сих пор, пишет блогер, "семёрка" стоит у 16 процентов пользователей. То же самое, по его словам, случится и с Windows 10.
- Существует ещё один вариант - Linux. Всегда можно обратиться и к этой операционной системе.
В самом крайнем случае, как замечает автор, пользователи могут улучшить процессор. Например, приобрести Ryzen 5 3500 или Ryzen 5 3600.