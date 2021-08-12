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Названы пять причин не обновлять компьютер, даже если на него нельзя установить Windows 11

Ещё несколько лет можно будет пользоваться и Windows 10

Автор overclockers.ru рассказал, почему в ближайшее время не обязательно устанавливать новую версию Windows.