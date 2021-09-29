Названы пять причин не переходить с Windows 10 на Windows 11

Пользователь заметил, что хотя и ждёт всегда с нетерпением выхода обновлений Windows, к новой версии, которая станет доступна 5 октября, он относится довольно скептически. И это связано с пятью факторами.

Вторичность. Здесь имеется в виду тот факт, что изначально Windows 11 задумывалась как обновление Windows 10 под названием Sun Valley. И хотя разработчики утверждали, что 11-й версии никогда не будет, её запустили.