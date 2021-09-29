Названы пять причин не переходить с Windows 10 на Windows 11

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Названы пять причин не переходить с Windows 10 на Windows 11Изменения в новой версии будут не такие значительные
Автор блога на Overclockers перечислил недостатки новой версии операционной системы Windows, из-за которых лучше будет остаться на Windows 10.
Пользователь заметил, что хотя и ждёт всегда с нетерпением выхода обновлений Windows, к новой версии, которая станет доступна 5 октября, он относится довольно скептически. И это связано с пятью факторами.
- Вторичность. Здесь имеется в виду тот факт, что изначально Windows 11 задумывалась как обновление Windows 10 под названием Sun Valley. И хотя разработчики утверждали, что 11-й версии никогда не будет, её запустили.
- Странные системные требования. Из-за них, как утверждает автор, компьютеры 2020 года станут несовместимыми с Windows 11. Установить эту операционную систему можно будет на устройствах на базе процессоров Coffee Lake, Zen+ и более современных.
- Неудобный интерфейс и отсутствие некоторых важных функций. Автор считает, что обновлённый интерфейс подходит только для планшетов, но не для обычных компьютеров или ноутбуков. Также в 11-й версии скрыли многие функции, которые открывались при нажатии правой кнопкой на файл (для того чтобы увидеть всех их, нужно будет нажать Shift + F10). Много вопрос у пользователя также к панели задач и меню "Пуск".
- "Лучшее - враг хорошего". У многих установлена ОС Windows 10, и она стала уже привычной. По словам автора, для её обновления нужно нечто более значительное, чем те изменения, которые предлагает Windows 11.
- Проблемы на старте, как и со всеми новыми версиями Windows. Естественно, что пользователи в самом начале будут писать не только о достоинствах обновления, но и о недостатках, иногда даже довольно серьёзных. Уже сейчас те, кто протестировал новую операционную систему, жалуются на ухудшение производительности, проседании частоты кадров и пр.