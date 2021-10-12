Названы самые быстрые комплекты оперативной памяти для настольных компьютеров на базе Intel и AMD

Есть предположения, что процессоры AMD Zen 4 (Ryzen 6000) будут поддерживать частоту DDR5. Вероятнее всего, Zen 4 выйдет в четвёртом квартале 2022 года.

Кроме того, осенью этого года должны выйти процессоры Intel Alder Lake 12-го поколения. Они станут первыми устройствами, поддерживающими частоту памяти DDR5.