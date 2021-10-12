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Названы самые быстрые комплекты оперативной памяти для настольных компьютеров на базе Intel и AMD

Среди них легко найти подходящий вариант для любой комплектации
Эксперты Tom's Hardware протестировали и оценили несколько десятков комплектов ОЗУ для различных сборок компьютеров.
Названы самые быстрые комплекты оперативной памяти для настольных компьютеров на базе Intel и AMD

Прежде всего, автор материала отметил, что подобрать верный комплект оперативной памяти для ПК - очень важно. От этого зависит производительность системы. Тестировались все варианты ОЗУ на самых последних версиях процессоров Intel и AMD. Поскольку цена на оперативную память постоянно меняется, от составления рейтинга устройств по соотношению стоимости и быстродействия специалисты отказались.

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Современные процессоры имеют различные контроллеры памяти и, соответственно, разное максимальное значение поддерживаемой частоты памяти. Рекомендуемые параметры для последних поколений Intel и AMD указаны в таблицах.

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Есть предположения, что процессоры AMD Zen 4 (Ryzen 6000) будут поддерживать частоту DDR5. Вероятнее всего, Zen 4 выйдет в четвёртом квартале 2022 года.

Кроме того, осенью этого года должны выйти процессоры Intel Alder Lake 12-го поколения. Они станут первыми устройствами, поддерживающими частоту памяти DDR5.