Названы самые быстрые комплекты оперативной памяти для настольных компьютеров на базе Intel и AMD

Названы самые быстрые комплекты оперативной памяти для настольных компьютеров на базе Intel и AMDСреди них легко найти подходящий вариант для любой комплектации
Прежде всего, автор материала отметил, что подобрать верный комплект оперативной памяти для ПК - очень важно. От этого зависит производительность системы. Тестировались все варианты ОЗУ на самых последних версиях процессоров Intel и AMD. Поскольку цена на оперативную память постоянно меняется, от составления рейтинга устройств по соотношению стоимости и быстродействия специалисты отказались.
Современные процессоры имеют различные контроллеры памяти и, соответственно, разное максимальное значение поддерживаемой частоты памяти. Рекомендуемые параметры для последних поколений Intel и AMD указаны в таблицах.
Есть предположения, что процессоры AMD Zen 4 (Ryzen 6000) будут поддерживать частоту DDR5. Вероятнее всего, Zen 4 выйдет в четвёртом квартале 2022 года.
Кроме того, осенью этого года должны выйти процессоры Intel Alder Lake 12-го поколения. Они станут первыми устройствами, поддерживающими частоту памяти DDR5.