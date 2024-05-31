Названы самые частые ошибки при выборе и покупке видеокарты

Nvidia лучше AMD? Действительно модели Nvidia часто стоят на лидирующих позициях в топах, в том числе по технологиям. Однако это обходится чаще всего дороже по сравнению с AMD. Сейчас эти видеокарты могут предложить аналоги того, что есть у Nvidia: FSR вместо DLSS, Fluid Motion Frames вместо Frame Generation, Anti-Lag вместо Reflex. Так что не поленитесь посмотреть аналогичные предложения у AMD вместо Nvidia.

Брать устаревший топ. К примеру, с момента выхода GTX 1080 Ti прошло 7 лет, поэтому многое поменялось. К примеру, в современных играх появились технологии графики рендеринга и сглаживания. В тестах эта видеокарта отстаёт от новых, нагрев у неё тоже выше, как и энергопотребление. Для качественной игры берите новые модели с поддержкой современных технологий.

Не обращать внимание на величину VRAM. Самым минимумом для ААА-игр на сегодня считаются 6 ГБ, для простых/онлайн-игр — 4 ГБ. Также необходимый объём видеопамяти зависит от конкретной видеокарты. Для 1440p оптимальный объём — 12 ГБ, для 4К — от 16 ГБ. При этом чип тоже должен быть достаточно мощным для большого объёма видеопамяти.

Покупать топовые версии бюджетных видеокарт. Для большинства моделей низкого и среднего сегмента хватит двух вертушек.

Смотреть только на шину памяти. Производительность адаптера складывается из множества факторов. К ним относится архитектура GPU, тактовая частота, количество ядер и пр. Поэтому новая карта со 128-битной шиной может оказаться быстрее, чем старая с шиной 192 или 256 бит.