Названы самые неудачные процессоры, видеокарты и SSD, которые не стоит покупать в 2024 г.

Процессоры

Не стоит брать Intel Core i9−14900K (KF), AMD Ryzen 9 7900X3D/7950X3D для игр. Если же вы собираете компьютер для видеомонтажа, то ни в коем случае не покупайте модели Intel c индексом F (без встроенной графики): i7−14700F/14900F/14700KF/14900KF. Наконец, избегайте процессоров, которые стоят очень дорого и при этом имеют производительных выгод.

Видеокарты

Абсолютно точно не стоит брать видеокарты от Intel. Также воздержитесь от покупки моделей XFX (у них 2,5% брака), RTX 4090. Чтобы видеокарта работала тихо, не берите серии, которые имеют один кулер: MSI Cyclone OC, Palit StormX, Gainward Pegasus.