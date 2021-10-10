Названы семь вариантов сборок игровых компьютеров за последние 20 лет, которые прослужат долгое время

Названы семь вариантов сборок игровых компьютеров за последние 20 лет, которые прослужат долгое времяАвтор перечислил запчасти для комплектаций с 2001 года по наши дни
Всего автор привёл семь примеров сборок геймерских компьютеров: за 2001, 2004, 2007, 2009, 2012, 2017 и 2022 год. В каждую комплектацию входили процессор, материнская плата, оперативная память, видеокарта, HDD, блок питания.
2001 год
Для комфортной игры в это время можно было приобретать процессор Intel Pentium 4 1,7 ГГц, материнскую плату на базе SiS 645, оперативную память объёмом 512 Мб DDR 333 МГц, видеокарту NVIDIA GeForce3 Ti 500 128 Мб DDR, HDD стандарта ATA-100 и блок питания мощностью от 300 Вт. Кроме того, по сравнению с прошлыми версиями сборок в этой появилась поддержка DirectX 8, память DDR и USB 2.0.
2004 год
Через три года для "долгоиграющей" версии геймерского компьютера нужно было покупать процессор Intel Pentium 4 550 3,4 ГГц, материнскую плату на базе Intel 925X, оперативную память ёмкостью 1 ГБ (2 х 512 Мб) DDR2 533 МГц, графический ускоритель NVIDIA GeForce 6800 Ultra 512 Мб GDDR3, HDD стандарта SATA-150, блок питания от 500 Вт. Эта комплектация позволила увеличить производительность процессора в два раза, оперативной памяти - в 2,5 раза, видеокарты - в четыре-восемь раз, интерфейса накопителей - в 1,5 раза. Также здесь появилась поддержка PCI-Express, DirectX 9.0c, памяти DDR2 и накопителей SATA.
2007 год
В конце 2006 года появились видеокарты с DirectX 10 и 8800GTX. Это позволило во шесть раз увеличить производительность процессора. В целом актуальная на тот момент сборка включала процессор Intel Core 2 Quad Q6600 2,4 ГГц, материнскую плату на базе Intel P35, оперативную память объёмом 4 Гб (2 х 2 Гб) DDR2 800 Мгц, видеокарту NVIDIA GeForce 8800GTX 768 Мб GDDR3, HDD стандарта SATA-300, а также блок питания от 500 Вт (как и ранее). Кроме работы процессора, удалось ускорить оперативную память - до 1,7 раз, видеокарту - в три раза, интерфейс накопителей - в два раза.
2009 год
В этом году появились Windows 7, DirectX 11, видеокарты Radeon HD 5000 с поддержкой DirectX, четырёхъядерные процессоры и пр. В целом изменений произошло много. Новый игровой компьютер тогда содержал процессор Intel Core i7-860 2,8-3,46 ГГц, материнскую плату на базе Intel P55, оперативную память 8 Гб (4 х 2 ГБ) DDR3 1333 МГц, видеокарту AMD Radeon HD5870 1 ГБ, HDD того же стандарта SATA-300, блок питания всё так же от 500 Вт. Кроме того, добавились восемь процессорных потоков, поддержка DirectX 11, память DDR3, усовершенствованный встроенный контроллер памяти. Увеличилась производительность процессора - в 1,7 раз, ОЗУ - в 2,5 раза, видеокарты - тоже в 2,5 раза.
2012 год
Этот компьютер до сих пор способен "тянуть" самые новые игры на средних настройках, а проекты 2019 года - на самых высоких. В него входит процессор Intel Core i7-3770K 3,5-3,9 ГГц, материнская плата на базе Intel Z77, оперативная память 16 ГБ (2 х 8 ГБ) DDR3 1600 МГц, видеокарта AMD Radeon HD7970 3GB GDDR5, HDD и SSD стандарта SATA-600, блок питания от 550 Вт. Добавились в этом году такие функции, как DirectX 11.1 (а затем - совместимость с DirectX 12), нативный USB 3.0, SSD SATA 6ГБ/с. В результате было достигнуто по сравнению с предыдущей версии компьютера ускорение процессора - в 1,4 раза, оперативной памяти - в 1,2 раза (а с быстрыми модулями - в 1,5 раза), видеокарты - в 2,5 раза, интерфейса накопителей - в два раза.
2017 год
Данная сборка не теряет актуальности и сегодня. Она содержит процессор Intel Core i7-8700K 3.7-4.7ГГц с 6 ядрами и 12 потоками, материнскую плату на базе Intel Z370, оперативную память объёмом 16 Гб (2 х 8 Гб) DDR4 3200 МГц, видеокарту NVIDIA GeForce GTX1080Ti 11ГБ GDDR5, SSD NVMe 1.3 x4 и SSD/HDD стандарта SATA-600, блок питания мощностью от 600 Вт. По сравнению с прошлой сборкой в этой появились накопители NVME 1.3 x4, память DDR4, DirectX 12. Работа процессора и оперативной памяти улучшилась в два раза, видеокарты - в три, интерфейса накопителей - в шесть.
2022 год
По словам пользователя, лучше всего новый игровой компьютер собирать в конце 2022 года. Тогда должны появиться новые комплектующие. Предполагается, что к тому времени у владельцев геймерских ПК будет возможность получить большее число ядер/потоков процессора, DirectX 12 Ultimate, память DDR5, а также NVME 1,4 x4. Вместе с тем ожидается ускорение работы процессора, оперативной памяти и интерфейса накопителя в два раза, а видеокарты - в три.
Получается, заключает автор, что с каждым годом мощность запчастей компьютера увеличивается, но уже не так значительно, как раньше.