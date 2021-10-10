Названы семь вариантов сборок игровых компьютеров за последние 20 лет, которые прослужат долгое время

Всего автор привёл семь примеров сборок геймерских компьютеров: за 2001, 2004, 2007, 2009, 2012, 2017 и 2022 год. В каждую комплектацию входили процессор, материнская плата, оперативная память, видеокарта, HDD, блок питания.

2001 год

Для комфортной игры в это время можно было приобретать процессор Intel Pentium 4 1,7 ГГц, материнскую плату на базе SiS 645, оперативную память объёмом 512 Мб DDR 333 МГц, видеокарту NVIDIA GeForce3 Ti 500 128 Мб DDR, HDD стандарта ATA-100 и блок питания мощностью от 300 Вт. Кроме того, по сравнению с прошлыми версиями сборок в этой появилась поддержка DirectX 8, память DDR и USB 2.0.

2004 год

Через три года для "долгоиграющей" версии геймерского компьютера нужно было покупать процессор Intel Pentium 4 550 3,4 ГГц, материнскую плату на базе Intel 925X, оперативную память ёмкостью 1 ГБ (2 х 512 Мб) DDR2 533 МГц, графический ускоритель NVIDIA GeForce 6800 Ultra 512 Мб GDDR3, HDD стандарта SATA-150, блок питания от 500 Вт. Эта комплектация позволила увеличить производительность процессора в два раза, оперативной памяти - в 2,5 раза, видеокарты - в четыре-восемь раз, интерфейса накопителей - в 1,5 раза. Также здесь появилась поддержка PCI-Express, DirectX 9.0c, памяти DDR2 и накопителей SATA.

2007 год

В конце 2006 года появились видеокарты с DirectX 10 и 8800GTX. Это позволило во шесть раз увеличить производительность процессора. В целом актуальная на тот момент сборка включала процессор Intel Core 2 Quad Q6600 2,4 ГГц, материнскую плату на базе Intel P35, оперативную память объёмом 4 Гб (2 х 2 Гб) DDR2 800 Мгц, видеокарту NVIDIA GeForce 8800GTX 768 Мб GDDR3, HDD стандарта SATA-300, а также блок питания от 500 Вт (как и ранее). Кроме работы процессора, удалось ускорить оперативную память - до 1,7 раз, видеокарту - в три раза, интерфейс накопителей - в два раза.