Названы стоящие и недостойные покупки новые видеокарты в РФ

Минимальный уровень комфорта сегодня из новых моделей могут дать RTX 4060, RX 7600 и RX 7650 GRE. 4060 лучше всего брать с двумя вентиляторами, у 7600 почти все исполнения сильно греются. Вариант же RX 7650 GRE для тех, кто любит рисковать, поскольку это почти точная копия 7600, но для внутреннего рынка Китая. В целом рассматривать все эти модели нужно, если они не дороже 25 тысяч рублей.

Arc B580 с 12 ГБ даст возможность поиграть только в те проекты, в которые разрешит Intel.

До 40 тысяч рублей можно посмотреть на RTX 5060, 5060 Ti, 4070 и RX 9060 XT. Из 5060 Ti лучше всего брать версию с 16 ГБ ОЗУ, а ещё лучше вместо неё купить 4070. В среднем 4070 лучше 5060 Ti на 10%. Не рекомендует эксперт рассматривать такие модели, как RTX 4060 Ti, RX 7600 XT, RX 7700 XT.

В пределах 50-60 тысяч рублей имеет смысл брать RTX 5070, RХ 9070, 9070 GRE. Последняя - модель для внутреннего рынка Китая. Показывает себя она немного хуже 5070 - на 5-10%. Однако гарантии на неё нет, поэтому покупать её стоит, только если совсем не хватает денег на 5070. Если цена на 9070 и 5070 одинаковая, то выбирайте так: 9070 - запас на ближайшие года два по видеопамяти, она производительнее в играх без лучей; у 5070 более качественная оптимизация рабочего софта, лучше кодек, лучше показывает себя в лучах.