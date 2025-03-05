Названы типичные ошибки при подборе комплектующих для ПК

Ошибка 1: не учитывать, что для игровой сборки видеокарта должна составлять 40−60% от всей стоимости компьютера. К примеру, если у вас бюджет 80 тысяч рублей, то идеальным сочетанием будет Ryzen 5600 и RTX 4060. Со сборками под рабочие задачи это правило может не работать. В этом случае нужно отталкиваться от требований программ, которые вам нужны.

Не стоит также брать для игр процессоры, у которых больше 6−8 ядер и 12−16 потоков соответственно**. При большем их количестве потенциал процессора раскрываться полностью уже не будет, если вы только играете.

Ошибка 2: покупать Intel. С 12400F вы получите сильно меньше FPS в некоторых играх, чем с Ryzen 5600. Например, 325 к/с против 223 к/с.

Ошибка 3: собирать на 1851. Если вы сторонник «синих», то в этом случае адекватного выбора у вас нет.