«Не покупайте, бестолковая видеокарта»: Gamers Nexus протестировали RTX 5070 Ti и остались разочарованы

Опубликовано 21 февраля 2025, 18:451 мин.
«Не покупайте, бестолковая видеокарта»: Gamers Nexus протестировали RTX 5070 Ti и остались разочарованыЕё FPS — примерно на уровне 4080
В одном из выпусков на YouTube-канале Gamers Nexus выяснили, как себя ведёт в рабочих программах и играх в 1080p, 1440p и 4К видеокарта RTX 5070 Ti.
Результаты тестирования RTX 5070 Ti оказались неважными. Эксперты однозначно не рекомендуют брать эту видеокарту. И дело не только в цене.
В целом оказалось, что производительность 4080 на 9−16% выше, чем у 5070 Ti, в зависимости от разрешения. 7900 ХТХ нередко также показывает себя лучше новинки. Чаще всего разница между ними составляла от 6 до 13%.
Иногда 7900 ХТХ была медленнее, чем RTX 5070 Ti. Но это касалось только Black Myth или Starfield.
По производительности в целом RTX 5070 Ti равняется 4080 Super. Так что если вы собираетесь обновиться, то не спешите брать 5070 Ti на старте продаж.
Со всеми замерами вы можете ознакомиться выше, посмотрев графики.
Источник: Gamers Nexus
Автор:Валерия Филимонова
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