«Не покупайте, бестолковая видеокарта»: Gamers Nexus протестировали RTX 5070 Ti и остались разочарованы

Результаты тестирования RTX 5070 Ti оказались неважными. Эксперты однозначно не рекомендуют брать эту видеокарту. И дело не только в цене.

В целом оказалось, что производительность 4080 на 9−16% выше, чем у 5070 Ti, в зависимости от разрешения. 7900 ХТХ нередко также показывает себя лучше новинки. Чаще всего разница между ними составляла от 6 до 13%.