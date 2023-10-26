Не покупайте SSD Samsung 990 Pro — подделки уже даже в крупных магазинах РФ

Не покупайте SSD Samsung 990 Pro — подделки уже даже в крупных магазинах РФВот как отличить её от оригинала
Ведущий YouTube-канала proSSD рассказал, по каким признакам можно понять, поддельная версия SSD Samsung 990 Pro перед вами или оригинальная.
Подделки SSD Samsung 990 Pro появились сейчас даже в известных розничных магазинах. К сожалению, сегодня вы можете купить такой поддельный накопитель абсолютно в любом месте. На стикерах на поддельных моделях отмечается, что импортёр - «Новый Ай Ти Проект», а он принадлежит 3LOGIC GROUP - крупнейшему российскому дистрибьютору различной техники и электроники.
Есть несколько деталей, по которым вы можете отличить поддельный SSD Samsung 990 Pro от оригинального. Прежде всего, нужно внимательно посмотреть на внешний вид коробки, в которой лежит накопитель.
У поддельной версии может быть хуже качество печати, может не хватать каких-то элементов или использоваться другой шрифт. Подробнее смотрите на изображениях ниже.
Если же говорить о внешнем виде SSD, то различия здесь ещё более очевидные. Под стикером на оригинале находится тонкая медная пластинка, а на подделке такого не будет.
Также вы можете определить, оригинальный ли перед вами SSD, в Samsung Magician.