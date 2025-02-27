Не устарела даже через 11 лет: GTX 980 испытали в новых играх

Видеокарту GTX 980 4 ГБ проверили в играх с i7-12700F и 32 ГБ оперативной памяти.

Black Myth: Wukong запускалась с низким пресетом, TSR 100% Scale. Средняя производительность здесь равнялась 37 к/с.

В игре Baldur's Gate 3 с высокой графикой, ТАА в среднем удалось получить 46 к/с.

Counter-Strike 2 тестировалась с пресетом Medium, AA Off. Средняя частота кадров в ней составляла 234 к/с.

Игра Kingdom Come Deliverance 2 шла с графикой Low, SMAA 2TX. В среднем она запускалась с FPS 42 к/с.

Проект Spider-Man 2 шёл с графикой Low, TAA. Средний FPS в этой игре находился на уровне 37 к/с.

Red Dead Redemption 1 тестировалась с ультра-пресетом, FSR Native AA. Средняя частота кадров в этой игре была в районе 88 к/с.

Starfield запускалась с графикой Lowest, FSR 70% Scale. В среднем здесь производительность составляла 34 к/с.