Не устарела даже через 11 лет: GTX 980 испытали в новых играх

Не устарела даже через 11 лет: GTX 980 испытали в новых играхЕё FPS был в среднем выше 60
Видеокарту GTX 980 4 ГБ проверили в играх с i7-12700F и 32 ГБ оперативной памяти.
Black Myth: Wukong запускалась с низким пресетом, TSR 100% Scale. Средняя производительность здесь равнялась 37 к/с.
В игре Baldur's Gate 3 с высокой графикой, ТАА в среднем удалось получить 46 к/с.
Counter-Strike 2 тестировалась с пресетом Medium, AA Off. Средняя частота кадров в ней составляла 234 к/с.
Игра Kingdom Come Deliverance 2 шла с графикой Low, SMAA 2TX. В среднем она запускалась с FPS 42 к/с.
Проект Spider-Man 2 шёл с графикой Low, TAA. Средний FPS в этой игре находился на уровне 37 к/с.
Red Dead Redemption 1 тестировалась с ультра-пресетом, FSR Native AA. Средняя частота кадров в этой игре была в районе 88 к/с.
Starfield запускалась с графикой Lowest, FSR 70% Scale. В среднем здесь производительность составляла 34 к/с.
Игра Stalker 2 тестировалась с графикой Lowest, TSR Performance 25% Scale. Средняя частота кадров в ней равнялась 34 к/с.
В Microsoft Flight Simulator 2024 с пресетом Low-End, TAA удалось получить в среднем 32 к/с.
Call of Duty: Black Ops 6 шла с Basic Preset, FSR 3 Quality. Средняя производительность здесь составляла 74 к/с.
Fortnite запускалась с графикой Medium, TAA. В среднем FPS равнялся в этой игре 109 к/с.
Cyberpunk 2077 шла с Medium preset, textures, crowds. Средняя частота кадров здесь находилась в районе 60 к/с.
Игра Red Dead Redemption 2 тестировалась с текстурами Ultra, остальными параметрами - Medium, TAA Medium. Средняя производительность в ней равнялась 55 к/с.
Вывод
В среднем удалось получить с GTX 980 в Full HD около 68 к/с.