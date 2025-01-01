Недорогие 27″ MiniLED-мониторы Xiaomi и Titan Army подробно сравнили

Titan Army 27A6MR имеет 382 зоны локального затемнения, а Redmi G Pro — 1152 зоны. В реальности оба монитора при включении локальной подсветки в обычном не HDR-режиме имеют один и тот же недостаток: самые светлые зоны приглушаются до более серого значения. Из-за этого самые яркие участки теряют детали. У Redmi этот минус выражен слабее, чем у Titan.

С главной же задачей (сильное повышение контраста и избавление от Glow-эффекта) и Titan, и Xiaomi справляются. Но Redmi — немного лучше.

При включенном HDR «съедание» светлых деталей становится у Titan не таким заметным, а у Xiaomi оно почти полностью пропадает. При этом в HDR у Titan картинка начинает сильно желтить. Это нельзя исправить полностью даже калибровкой. У Redmi ситуация другая. Дело в том, что большое количество этих экземпляров криво откалиброваны с завода. И это постоянно, при каждом запуске монитора, нужно менять вручную.

Ещё один недостаток Titan — наличие виньетки. А вот по ШИМу этот монитор выигрывает.