Недорогой i5-14600K выступил на равных с Ryzen 7 7800X3D в современных играх

AC Mirage запускалась с пресетом Ultra High. В среднем здесь частота кадров составляла 158 к/с (14600К) и 162 к/с (7800Х3D).

COD Warzone шла на настройках графики Ultra. Средняя производительность в этой игре была на уровне 163 к/с (14600К) и 183 к/с (7800Х3D).

CS 2 тестировалась с графикой Very High. Средний FPS в ней составлял 414 к/с (с Intel) и 477 к/с (с AMD).

Игра Spiderman 2 шла с пресетом High, RT. Средняя частота кадров в ней была в районе 125 к/с (i5) и 134 к/с (7800Х3D).

В Stalker 2 с высокой графикой удалось в среднем получить 79 к/с (14600К) и 83 к/с (7800Х3D).

Oblivion Remastered шла на настройках графики Ultra. Средняя производительность в этой игре была на уровне 65 к/с (Intel) и 69 к/с (AMD).