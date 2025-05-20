Недорогой i5-14600K выступил на равных с Ryzen 7 7800X3D в современных играх

Недорогой i5-14600K выступил на равных с Ryzen 7 7800X3D в современных играхЗапускались проекты в Full HD
AC Mirage запускалась с пресетом Ultra High. В среднем здесь частота кадров составляла 158 к/с (14600К) и 162 к/с (7800Х3D).
COD Warzone шла на настройках графики Ultra. Средняя производительность в этой игре была на уровне 163 к/с (14600К) и 183 к/с (7800Х3D).
CS 2 тестировалась с графикой Very High. Средний FPS в ней составлял 414 к/с (с Intel) и 477 к/с (с AMD).
Игра Spiderman 2 шла с пресетом High, RT. Средняя частота кадров в ней была в районе 125 к/с (i5) и 134 к/с (7800Х3D).
В Stalker 2 с высокой графикой удалось в среднем получить 79 к/с (14600К) и 83 к/с (7800Х3D).
Oblivion Remastered шла на настройках графики Ultra. Средняя производительность в этой игре была на уровне 65 к/с (Intel) и 69 к/с (AMD).
The Witcher 3 шёл с ультра-пресетом. Частота кадров в ней в среднем составляла 174 к/с (14600К) и 182 к/с (7800Х3D).
Игра Uncharted запускалась с графикой Ultra. Средний FPS в ней был на уровне 155 к/с (14600К) и 163 к/с (7800Х3D).
Rainbow Six Siege шла на настройках графики Ultra. Средняя производительность в этой игре равнялась 373 к/с (Intel) и 487 к/с (AMD).
Final Fantasy тестировалась с высоким пресетом. Средняя частота кадров здесь составляла 187 к/с (14600К) и 190 к/с (7800Х3D).
В игре A Plague Tale Requiem с ультра-графикой в среднем удалось получить 127 к/с (14600К) и 133 к/с (7800Х3D).
Вывод
В целом разница по среднему FPS между 14600К и 7800Х3D составляла 12% (184 к/с и 206 к/с соответственно).
Тестовый стенд:
- процессор AMD Ryzen 7 7800X3D/Intel Сore i5-14600К;
- система охлаждения Wraith Prism RGB Cooler/Kraken Еlite 360 aiio;
- матплата MSI B650 Gaming Plus WiFi/Asus Prime Z790A WiFi;
- оперативная память 2x16 ГБ 6000 МГц 32 38 38 96 GSkill S5 (AMD)/2x16 ГБ 7200 МГц 34 46 46 132 Corsair Dominator (Intel);
- видеокарта Gigabyte Windforce Gaming RTX 4070 Super 12 ГБ DDR6X Triple Fans.