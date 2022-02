Недорогой компьютер из б/у запчастей для любителей онлайн-игр

Эксперты канала GECID.com на YouTube собрали бюджетный компьютер, позволяющий запускать современные игры, в том числе онлайн-проекты. Среди основных компонентов - процессор Intel Core i5-3470, система охлаждения ID-Cooling SE-903-B V2, материнская плата ASUS P8H61-M LX2, оперативная память GOODRAM DDR3-1600 4GBx2, видеокарта MSI GeForce GTX 750 Ti 2GB OC, накопитель Kingston A400 240GB, блок питания 1stPlayer PS-400FK 400W, корпус DeepCool Macube 110 Green.

Данную конфигурацию запустили в 19 играх. Это Genshin Impact, League of Legends, Dota 2, War Thunder, World of Tanks, ARK: Survival Evolved, Rust, Valheim, CS:GO, Valorant, Rainbow Six: Siege, Warframe, Fortnite, PUBG, Apex Legends, Grand Theft Auto V, The Witcher 3: Wild Hunt, Cyberpunk 2077, Death's Door. Тестировалось всё в разрешении Full HD. Результаты можно увидеть ниже.