Неправильный выбор типа памяти и другие ошибки при покупке внешнего SSD

Неправильный выбор типа памяти и другие ошибки при покупке внешнего SSDВсё не так просто, как кажется
«USB-C — значит быстро». В действительности всё зависит от стандарта. Для быстрой работы нужно брать интерфейс не ниже USB 3.2 Gen 2, а для максимальной скорости - USB 3.2 Gen 2x2.
Неправильный выбор типа памяти. QLC - это самый медленный и ненадёжный тип памяти. Нужен он разве что для хранения фильмов или резервных копий. Более сбалансированный вариант - TLC-память. Важно также, чтобы объём SLC-кэша был минимум 20-30 ГБ.
Покупка накопителя без DRAM. В описании товара ищите DRAM Cache или DRAM buffer. Если этих слов нет - значит, почти 100% перед вам модель без этой микросхемы. К слову, без неё накопитель работает медленнее.
Ставка на внешний вид вместо начинки. При выборе оценивайте в первую очередь характеристики, а не внешний вид.
Слепая вера в паспортные характеристики. Лучше всего проверять SSD по обзорам с длительными тестами: копирование 100-200 ГБ, запись 4K-видео, температурные графики.
Отсутствие поддержки TRIM. Эта команда позволяет накопителю очищать неиспользуемые блоки, а также поддерживать высокую скорость. Для этого используйте CrystalDiskInfo (TRIM отображается в свойствах устройства), ищите в обзорах или описании UASP + TRIM support, избегайте SSD с устаревшими USB-SATA мостами, особенно если у них нет поддержки UASP.
Сон накопителя через 30 секунд. Это плохо для таких задач, как монтаж, автозапуск скриптов, резервное копирование. Чтобы узнать, нет ли такой проблемы у модели, читайте отзывы (пользователи будут жаловаться на диск, который отваливается), смотрите таймер перехода в IDLE в CrystalDiskInfo, протестируйте в своей рабочей среде SSD.