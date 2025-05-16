Неправильный выбор типа памяти и другие ошибки при покупке внешнего SSD

«USB-C — значит быстро». В действительности всё зависит от стандарта. Для быстрой работы нужно брать интерфейс не ниже USB 3.2 Gen 2, а для максимальной скорости - USB 3.2 Gen 2x2.

Неправильный выбор типа памяти. QLC - это самый медленный и ненадёжный тип памяти. Нужен он разве что для хранения фильмов или резервных копий. Более сбалансированный вариант - TLC-память. Важно также, чтобы объём SLC-кэша был минимум 20-30 ГБ.

Покупка накопителя без DRAM. В описании товара ищите DRAM Cache или DRAM buffer. Если этих слов нет - значит, почти 100% перед вам модель без этой микросхемы. К слову, без неё накопитель работает медленнее.

Ставка на внешний вид вместо начинки. При выборе оценивайте в первую очередь характеристики, а не внешний вид.