Неужели быстрее флагмана в играх? Ryzen 7 7800X3D против Ryzen 9 7900X

Игра Red Dead Redemption 2 шла в 4К с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в ней составляла с 7800X3D - 125 к/с (Ryzen 7800X3D) и 89 к/с (Ryzen 7900X). В очень редких событиях значения равнялись 50 к/с и 1 к/с соответственно.

Assassin's Creed Valhalla запускалась с теми же параметрами, что и выше. Средний FPS в этом случае равнялся 108 к/с (7800X3D) и 86 к/с (7900X), в крайне редких событиях производительность находилась на уровне 50 к/с и 1 к/с соответственно.

В Cyberpunk 2077 с ультра-пресетом в 4К удалось получить в среднем 79 к/с и 62 к/с (7800X3D и 7900X соответственно), в очень редких событиях - 30 к/с и 2 к/с.