Неужели быстрее флагмана в играх? Ryzen 7 7800X3D против Ryzen 9 7900X

Неужели быстрее флагмана в играх? Ryzen 7 7800X3D против Ryzen 9 7900XЗапустили сборки в шести проектах
В одном из выпусков на YouTube-канале Mark PC эксперты узнали, какой производительности можно ожидать от Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 9 7900X.
Фото: pcgameshardware.de
Игра Red Dead Redemption 2 шла в 4К с ультра-пресетом. Средняя частота кадров в ней составляла с 7800X3D - 125 к/с (Ryzen 7800X3D) и 89 к/с (Ryzen 7900X). В очень редких событиях значения равнялись 50 к/с и 1 к/с соответственно.
Assassin's Creed Valhalla запускалась с теми же параметрами, что и выше. Средний FPS в этом случае равнялся 108 к/с (7800X3D) и 86 к/с (7900X), в крайне редких событиях производительность находилась на уровне 50 к/с и 1 к/с соответственно.
В Cyberpunk 2077 с ультра-пресетом в 4К удалось получить в среднем 79 к/с и 62 к/с (7800X3D и 7900X соответственно), в очень редких событиях - 30 к/с и 2 к/с.
God of War шла с теми же настройками, что и ранее, со средним FPS в районе 122 к/с (7800X3D) и 90 к/с (7900X). В очень редких событиях в этой игре удалось получить 51 и 2 к/с соответственно.
Horizon Zero Dawn запускалась тоже в 4К с ультра-пресетом. Средняя производительность в данном случае равнялась 117 к/с и 107 к/с (с 7800X3D и 7900X соответственно), в крайне редких событиях - 18 к/с и 2 к/с.
В Watch Dogs Legion на ультра-настройках графики в 4К средняя частота кадров находилась на уровне 105 к/с (7800X3D) и 86 к/с (7900X), в очень редких событиях - 47 к/с и 0 к/с.
Вывод
Во всех шести играх разница между RYZEN 7800X3D и 7900X по средней производительности составляла 25% (109 к/с и 87 к/с) в пользу 7800X3D. Выше всего FPS при этом был в игре Red Dead Redemption 2, ниже всего - в Cyberpunk 2077.
Характеристики игровых сборок:
- процессор RYZEN 7900X/RYZEN 7800X3D;
- видеокарта NVIDIA RTX 3090 Ti;
- оперативная память 2x16GB DDR4 3600MHz/DDR5 6200MHz;
- накопитель Samsung 980 Pro SSD 1TB.