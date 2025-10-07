Ноутбучная RTX 3050 с 6 ГБ памяти оказалась в среднем на +15% быстрее 4 ГБ версии

Ноутбучная RTX 3050 с 6 ГБ памяти оказалась в среднем на +15% быстрее 4 ГБ версииСравнивали видеокарты в Full HD
В тестировании участвовали ноутбуки ASUS TUF F16- FX607VB-RL087WS/76WS и Acer Nitro V- ANV15-51.
Asus имеет следующие характеристики: процессор Intel Core 5 Processor 210H 2.2 GHz (12MB Cache, up to 4.8 GHz, 8 cores, 12 Threads), оперативная память 16GB DDR4 3200Mhz Single Channel, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050A 4GB, TGP 65W, дисплей 16-inch, FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), 144Hz Refresh Rate, 300nits Brightness, накопитель 512GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD, операционная система Windows 11.
Acer оснащён процессором Intel i5 13420H | 8cores 16threads | up to 4.6Ghz, ОЗУ 16GB DDR5 5200Mhz Dual Channel, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 (65W), дисплеем 15.6" display with IPS (In-Plane Switching) technology, Full HD 1920 x 1080, Acer ComfyView LED-backlit TFT LCD, 16:9 aspect ratio, supporting 144 Hz refresh rate, накопителем 512 GB SSD, PCIe Gen4, операционной системой Windows 11.
God Of War Ragnarok запускалась с высоким пресетом. Средняя производительность с 3050А составила 38 к/с, с 3050 - 43 к/с.
В игре Horizon Forbidden West на настройках графики Very Low удалось в среднем получить 46 к/с (3050А) и 53 к/с (3050).
Mafia The Old Country тестировалась с графикой Low. Средний FPS в этой игре находился на уровне 30 к/с (3050А) и 36 к/с (3050).
Игра Alan Wake 2 шла с пресетом Low. В среднем частота кадров здесь составляла 26 к/с (3050А) и 33 к/с (3050).
Red Dead Redemption II запускалась с пресетом Favor Quality. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 37 к/с (3050А) и 43 к/с (3050).
В игре The Last of US II с графикой Very Low средняя частота кадров составляла с 3050А - 52 к/с, с 3050 - 60 к/с.
Игра GTA V Enhanced Edition запускалась с High RT Preset, DLSS DLAA. В среднем производительность в ней равнялась 54 к/с (3050А) и 61 к/с (3050).
Marvel's Spiderman 2 шла с пресетом Very Low. 3050А выдавала здесь 50 к/с, 3050 - 49 к/с.
Ghost of Tsushima тестировалась с настройками графики Very Low. С 3050А удалось получить в игре 53 к/с (3050А) и 59 к/с (3050).
Cyberpunk Phantom Liberty запускалась с ультра-пресетом. Средний FPS здесь равнялся 34 к/с (3050А) и 41 к/с (3050).
Вывод
Разница по среднему FPS во всех играх между 3050А и 3050 составила 14,3% (42 к/с и 48 к/с соответственно).