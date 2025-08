Ноутбучная RTX 5050 превзошла предшественницу 4050 в среднем на почти 20%

The Last of US II тестировалась с высоким пресетом. Средняя производительность в ней составляла 55 к/с (5050) и 56 к/с (4050).

GTA V Enhanced запускалась с Maximum RT Preset, DLSS DLAA. Средний FPS в этой игре находился на уровне 79 к/с (5050) и 49 к/с (4050).

Marvel's Spiderman 2 шла с графикой High. Средняя частота кадров здесь равнялась 50 к/с (5050) и 49 к/с (4050).

В игре Ghost of Tsushima с пресетом Very High в среднем удалось получить 56 к/с и 53 к/с (с 5050 и 4050 соответственно).

Cyberpunk Phantom Libertу тестировался с ультра-графикой. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 62 к/с (5050) и 49 к/с (4050).

Ознакомиться со всеми замерами вы можете ниже.