Ноутбучную видеокарту RTX 3080 сравнили с RTX 3060 для настольных компьютеров в играх

Эксперты YouTube-канала сравнили производительность графических ускорителей в играх Red Dead Redemption 2, CYBERPUNK 2077, Days Gone, Battlefield V, Microsoft Flight Simulator, Forza Horizon 4, Hitman 3, Horizon Zero Dawn.

В Red Dead Redemption 2 как по средней производительности, так и по быстродействию в очень редких событиях лидировала модель RTX 3080 для ноутбука с показателями 77 к/с и 35 к/с соответственно. У RTX 3060 были результаты 59 к/с и 17 к/с.

В CYBERPUNK 2077 тоже комфортнее играть на ноутбуке с RTX 3080: в этом случае значения составляли 56 к/с в среднем и 40 к/с в крайне редких событиях. В то же время у RTX 3060 - 42 к/с и 33 к/с соответственно.

А вот в Days Gone хотя по среднему числу кадров в секунду графический ускоритель RTX 3080 оказался мощнее (97 к/с против 88 к/с у RTX 3060), производительность в очень редких событиях у него упала ниже - до 32 к/с (у RTX 3060 - до 34 к/с). Такая же ситуация в игре Battlefield V. Здесь среднем у RTX 3080 было 77 к/с, а у RTX 3060 - 67 к/с. В то же время показатели в очень редких событиях снизились у RTX 3080 до 13 к/с, у RTX 3060 - до 18 к/с.