Ноутбучную видеокарту RTX 3080 сравнили с RTX 3060 для настольных компьютеров в играх

Ноутбучную видеокарту RTX 3080 сравнили с RTX 3060 для настольных компьютеров в играхЛучшие результаты показала RTX 3080
Эксперты YouTube-канала сравнили производительность графических ускорителей в играх Red Dead Redemption 2, CYBERPUNK 2077, Days Gone, Battlefield V, Microsoft Flight Simulator, Forza Horizon 4, Hitman 3, Horizon Zero Dawn.
В Red Dead Redemption 2 как по средней производительности, так и по быстродействию в очень редких событиях лидировала модель RTX 3080 для ноутбука с показателями 77 к/с и 35 к/с соответственно. У RTX 3060 были результаты 59 к/с и 17 к/с.
В CYBERPUNK 2077 тоже комфортнее играть на ноутбуке с RTX 3080: в этом случае значения составляли 56 к/с в среднем и 40 к/с в крайне редких событиях. В то же время у RTX 3060 - 42 к/с и 33 к/с соответственно.
А вот в Days Gone хотя по среднему числу кадров в секунду графический ускоритель RTX 3080 оказался мощнее (97 к/с против 88 к/с у RTX 3060), производительность в очень редких событиях у него упала ниже - до 32 к/с (у RTX 3060 - до 34 к/с). Такая же ситуация в игре Battlefield V. Здесь среднем у RTX 3080 было 77 к/с, а у RTX 3060 - 67 к/с. В то же время показатели в очень редких событиях снизились у RTX 3080 до 13 к/с, у RTX 3060 - до 18 к/с.
В Microsoft Flight Simulator видеокарта RTX 3080 продемонстрировала вновь лучшие показатели: 57 к/с - среднее значение, 41 к/с - в очень редких событиях. У RTX 3060 были 45 к/с в среднем и 23 к/с в крайне редких событиях.
Из всех игр лучшую производительность графические ускорители показали в Forza Horizon 4. При этом в среднем она выше была у RTX 3080 - 162 к/с (у RTX 3060 - 134 к/с), а в очень редких событиях - у RTX 3060 - 106 к/с (у RTX 3080 - 99 к/с).
В Hitman 3 по обоим параметрам видеокарта для ноутбука (RTX 3080) обошла компьютерную (RTX 3060). У первой среднее значение составило 110 к/с и в очень редких событиях - 85 к/с, у второй - 94 к/с и 75 к/с. То же самое с Horizon Zero Dawn: здесь также побеждает модель RTX 3080 с 85 к/с в среднем и 64 к/с в крайне редких событиях (у RTX 3060 это 69 к/с и 56 к/с).
Конфигурация ПК: ОС Windows 10 Pro, процессор Ryzen 9 5900X, материнская плата ASUS ROG X570 Crosshair VIII Hero, кулер для CPU be quiet! Dark Rock Pro 4, оперативная память 16ГБ RAM DDR4 3600МГц, SSD 2xSAMSUNG 970 EVO M.2 2280 1ТБ, блок питания CORSAIR RM850i 850W.
Конфигурация ноутбука ASUS ROG Strix SCAR 17: процессор Ryzen 9 5900HX, оперативная память 32ГБ RAM DDR4.