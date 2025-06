Ноутбучные RTX 2050, 3050 и 4050 сравнили в играх

В игре The Last of US II Remastered с графикой High средняя производительность составляла 25 к/с (2050), 33 к/с (3050), 53 к/с (4050).

Ghost of Tsushima запускалась тоже с высоким пресетом. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 33 к/с (2050), 48 к/с (3050) и 50 к/с (4050).

Игра Marvel's Spiderman 2 тестировалась на настройках графики High. В среднем удалось получить здесь 22 к/с (2050), 31 к/с (3050), 46 к/с (4050).

Senua's Saga Hellblade 2 шла с пресетом Low. Средний FPS находился в ней в районе 24 к/с (2050), 38 к/с (3050), 46 к/с (4050).

В Cyberpunk Phantom Liberty с ультра-графикой средняя производительность была в районе 19 к/с (2050), 46 к/с (3050), 51 к/с (4050).

Вывод

Разница по среднему FPS во всех играх в целом между RTX 2050 и 4050 составляла 90% (29 к/с и 55 к/с соответственно), между 2050 и 3050 - 55% (29 к/с и 45 к/с соответственно).

Характеристики Lenovo LOQ 83GS003UIN:

процессор Intel i5-12450HX | 8cores 12threads | up to 4.4 ГГц;

Intel i5-12450HX | 8cores 12threads | up to 4.4 ГГц; оперативная память 16 ГБ DDR5 4800 МГц Dual Channel;

16 ГБ DDR5 4800 МГц Dual Channel; видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 6 ГБ GDDR6, TGP 95 Вт;

NVIDIA GeForce RTX 3050 6 ГБ GDDR6, TGP 95 Вт; дисплей 15.6" FHD (1920x1080) IPS Technology | 144 Гц Refresh Rate | 100pct. sRGB |Brightness: 300Nits Anti-glare;

15.6" FHD (1920x1080) IPS Technology | 144 Гц Refresh Rate | 100pct. sRGB |Brightness: 300Nits Anti-glare; накопитель 512 ГБ NVMe M.2 SSD (Expandable upto 1 ТБ);

512 ГБ NVMe M.2 SSD (Expandable upto 1 ТБ); операционная система Windows 11.

Характеристики Lenovo LOQ 83GS003VIN:

процессор Intel i5-12450HX | 8cores 12threads | up to 4.4 ГГц;

Intel i5-12450HX | 8cores 12threads | up to 4.4 ГГц; оперативная память 16 ГБ DDR5 4800 МГц Dual Channel;

16 ГБ DDR5 4800 МГц Dual Channel; видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 6 ГБ GDDR6, TGP 95 Вт;

NVIDIA GeForce RTX 4050 6 ГБ GDDR6, TGP 95 Вт; дисплей 15.6" FHD (1920x1080) IPS Technology | 144 Гц Refresh Rate | 100pct. sRGB |Brightness: 300Nits Anti-glare;

15.6" FHD (1920x1080) IPS Technology | 144 Гц Refresh Rate | 100pct. sRGB |Brightness: 300Nits Anti-glare; накопитель 512 ГБ NVMe M.2 SSD (Expandable upto 1 ТБ);

512 ГБ NVMe M.2 SSD (Expandable upto 1 ТБ); операционная система Windows 11.

Характеристики Lenovo LOQ 83GS008VIN: