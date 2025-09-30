Ноутбучные RTX 50 оказались на 50% медленнее десктопных по итогам сравнительного теста

Многие любители игр рано или поздно встают перед выбором между покупкой игрового ноутбука и сборкой настольного ПК. Немаловажную роль при этом играет видеокарта. Ноутбучные версии всегда медленнее десктопных, но насколько? На этот вопрос решил ответить Майк из Hardware Canucks.

Для тестирования взяли шесть ноутбуков с RTX 5050, 5060, 5070, 5070 Ti, 5080, 5090, а также шесть компьютерных сборок с теми же видеокартами, но десктопными. С характеристиками моделей вы можете ознакомиться ниже на скриншотах.

Из всех видеокарт ноутбучные 5050 и 5060 оказались наиболее близки к своим настольным аналогам. Более того, в некоторых случаях они даже превосходили их (см. изображения ниже).

Что касается 5090 и 5080, то они продемонстрировали самую большую разницу между версиями. Так, в 1440р 5090 на 32 ГБ была мощнее на 54%, чем ноутбучная 5090 на 24 ГБ. RTX 5080 с тем же объёмом памяти, что и у ноутбучной модели, превосходила её в 1440р на 40%. В разрешении 4К этот разрыв увеличился до 88% и 49% соответственно. Подробнее - на скриншотах ниже.