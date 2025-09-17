Ноутбучные RTX 5060 и 4060 сравнили

Ноутбучные RTX 5060 и 4060 сравнилиРазрыв в производительности у них составлял 10%
Lenovo LOQ 15IRH8 оснащён процессором Intel i7-13620H, оперативной памятью 16GB DDR5 5200Mhz Dual Channel, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 (115W), накопителем 512GB NVMe M.2 SSD, операционной системой Windows 11.
Характеристики ASUS TUF F16-FX608JH-RV057WS включают процессор Intel i7-14650HX, оперативную память 16GB DDR5 5600Mhz Single Channel, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, TGP 115W, накопитель 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD, операционную систему Windows 11.
Игра God Of War Ragnarok тестировалась с ультра-графикой. В среднем здесь частота кадров составляла 67 к/с (4060) и 76 к/с (5060).
В Horizon Forbidden West на настройках графики Very High средняя производительность находилась на уровне 65 к/с (4060) и 70 к/с (5060).
Assassin's Creed Shadows запускалась с высоким пресетом, DLSS DLAA. Средний FPS в ней равнялся 47 к/с (4060) и 50 к/с (5060).
В игре Alan Wake 2 с высокими настройками графики и DLSS DLAA средняя частота кадров была в районе 44 к/с с обеими видеокартами.
Mafia The Old Country шла с графикой High, DLSS DLAA. В среднем производительность в этой игре равнялась 45 к/с (4060) и 50 к/с (5060).
Ghost of Tsushima запускалась с графикой Very-High. В среднем частота кадров в этой игре составляла 66 к/с (4060) и 72 к/с (5060).
Black Myth Wukong тестировалась на настройках графики High и с Super Resolution 75. Средняя производительность равнялась здесь 79 к/с (4060) и 97 к/с (5060).
Игра Spiderman 2 шла с пресетом High, DLSS DLAA. Средний FPS в этой игре находился на уровне 56 к/с (4060) и 62 к/с (5060).
В The Last of Us II с высоким пресетом и DLSS DLAA удалось в среднем получить 70 к/с (4060) и 73 к/с (5060).
Cyberpunk Phantom Liberty запускалась с графикой Ultra. Средняя частота кадров здесь составляла 74 к/с (4060) и 75 к/с (5060).
Вывод
Ноутбучная RTX 5060 оказалась лучше 4060 на 10% (67 к/с и 61 к/с соответственно).