Ноутбук с RTX 3050 протестировали в 22 играх в 2024 г.

Игра God of War запускалась с графикой Original, DLSS Off. В среднем в ней удалось получить 67 к/с.

Elden Ring тестировалась на настройках графики High, RT Off. Средняя частота кадров в этой игре составляла 57 к/с.

Valorant шла с пресетом High. Средняя производительность в игре находилась на уровне 280 к/с.

The Crew Motorfest запускалась с пресетом Medium. Средний FPS в этой игре равнялся 59 к/с.

Игра The Witcher 3: Wild Hunt Next Gen тестировалась с ультра-пресетом, RT Off, DLSS Auto. Средняя частота кадров в ней находилась на уровне 58 к/с.

Cyberpunk 2077 шла с пресетом High, RT Off, DLSS Off. Средняя производительность в игре составляла 40 к/с.

Red Dead Redemption 2 запускалась на высоких настройках графики с DLSS Off. Средний FPS в ней равнялся 58 к/с.

Call of Duty: Warzone 3 шла с пресетом Balanced, RT Off, DLSS Off. В среднем частота кадров в ней составляла 76 к/с.

The Last of Us Part 1 тестировалась с графикой Low, DLSS Quality. Средняя производительность в этой игре находилась в районе 61 к/с.

В игре Counter-Strike 2 с графикой Very High, FSR Off в среднем удалось получить 109 к/с.

Игра Resident Evil 4 Remake запускалась с пресетом Recommended, RT Off, FSR Off. Средний FPS в ней равнялся 73 к/с.

Выводы

В целом RTX 3050 может в 1080p обеспечить в играх 79 к/с в среднем.

Характеристики ноутбука ASUS TUF Gaming F15 FX507ZC4-HN115W: