Ноутбуки с 4 и 8 ГБ оперативной памяти сравнили в играх в 2023 г.

Авторам YouTube-канала Odin Hardware не удалось запустить на ноутбуках с 4 и 8 Гб оперативной памяти следующие игры: Apex Legends, Shadow of the Tomb Raider, COD Warzone, Doom Eternal, Far Cry 6, Fortnite, Forza Horizon 5, God of War, GTA 5, Hogwarts Legacy, Spiderman Remastered, PUBG, Last of Us, The Wither 3, Dying Light 2, Rainbow Six Siege, Uncharted.

Остальные игры тестировались в разрешении 1080p с видеокартой RX 6700 XT.

AC Odyssey запускалась на ультра-настройках графики. Средняя производительность в ней составила 54 к/с (с 4 Гб ОЗУ) и 44 к/с (с 8 Гб ОЗУ).

Arkham Knight шла с Max Details. В среднем в ней частота кадров находилась на уровне 142 к/с (4 Гб) и 127 к/с (8 Гб).

В CS:GO с Max Details средний FPS равнялся около 365 к/с (4 Гб) и 357 к/с (8 Гб).