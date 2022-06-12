Новая бюджетка против старого «почти флагмана»: RX 6400 против GTX 970 в играх

Авторы YouTube-канала GameGangsta проверили, какая из двух конфигураций игрового компьютера лучше: с RX 6400 или GTX 970. Проверялись сборки в восьми проектах: Grand Theft Auto V, Rainbow Six Siege, Assassin's Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Far Cry 6, Forza Horizon 5. Запускались все игры в разрешении Full HD.

В Grand Theft Auto V на очень высоких настройках графики удалось получить в очень редких событиях с RX 6400 - 29 к/с, с GTX 970 - 34 к/с. В среднем же частота кадров составила 37 к/с (RX 6400) и 47 к/с (GTX 970).

Rainbow Six Siege шла с высоким пресетом. Средняя частота кадров здесь равнялась с RX 6400 - 168 к/с, с GTX 970 - 153 к/с. В крайне редких событиях производительность снижалась до 112 и 106 к/с соответственно.

Assassin's Creed Odyssey запускалась с ультра-высоким пресетом. В среднем в игре производительность составила 28 к/с с RX 6400 и 24 к/с с GTX 970, в очень редких событиях эти показатели равнялись 12 и 14 к/с соответственно.

В Red Dead Redemption 2 на ультра-настройках графики средний FPS равнялся 44 к/с (RX 6400) и 34 к/с (GTX 970). В крайне редких событиях производительность составляла 27 к/с с RX 6400 и 26 к/с с GTX 970.