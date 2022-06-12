Новая бюджетка против старого «почти флагмана»: RX 6400 против GTX 970 в играх

Новая бюджетка против старого «почти флагмана»: RX 6400 против GTX 970 в играхВ некоторых проектах разницы между ними почти не было
Авторы YouTube-канала GameGangsta проверили, какая из двух конфигураций игрового компьютера лучше: с RX 6400 или GTX 970. Проверялись сборки в восьми проектах: Grand Theft Auto V, Rainbow Six Siege, Assassin's Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Far Cry 6, Forza Horizon 5. Запускались все игры в разрешении Full HD.
В Grand Theft Auto V на очень высоких настройках графики удалось получить в очень редких событиях с RX 6400 - 29 к/с, с GTX 970 - 34 к/с. В среднем же частота кадров составила 37 к/с (RX 6400) и 47 к/с (GTX 970).
Rainbow Six Siege шла с высоким пресетом. Средняя частота кадров здесь равнялась с RX 6400 - 168 к/с, с GTX 970 - 153 к/с. В крайне редких событиях производительность снижалась до 112 и 106 к/с соответственно.
Assassin's Creed Odyssey запускалась с ультра-высоким пресетом. В среднем в игре производительность составила 28 к/с с RX 6400 и 24 к/с с GTX 970, в очень редких событиях эти показатели равнялись 12 и 14 к/с соответственно.
В Red Dead Redemption 2 на ультра-настройках графики средний FPS равнялся 44 к/с (RX 6400) и 34 к/с (GTX 970). В крайне редких событиях производительность составляла 27 к/с с RX 6400 и 26 к/с с GTX 970.
Assassin's Creed Valhalla шла с высоким пресетом. Средняя частота кадров в проекте составила 29 к/с с RX 6400 и 39 к/с с GTX 970. В крайне редких событиях эти значения снижались до 12 и 15 к/с соответственно.
В Watch Dogs Legion на высоких настройках средний FPS равнялся 45 к/с (RX 6400) и 48 к/с (GTX 970), в очень редких событиях показатели опускались до 27 к/с и 31 к/с с RX 6400 и GTX 970 соответственно.
Far Cry 6 запускалась с ультра-пресетом. С RX 6400 средняя производительность составила 51 к/с, с GTX 970 - 48 к/с. В крайне редких событиях FPS снижался до 8 и 30 к/с соответственно.
Forza Horizon 5 шла на ультра-настройках. В среднем здесь частота кадров равнялась 36 к/с (RX 6400) и 26 к/с (GTX 970), в очень редких событиях - 20 к/с и 19 к/с соответственно.
Вывод
Результаты тестирования оказались довольно неоднозначными. В одних проектах лидировала видеокарта RX 6400, в других же - GTX 970. В среднем FPS во всех восьми играх выше на 5,45 процента был у 6400: 55 к/с против 52 к/с.
Конфигурации ПК:
- процессор Intel Core i5 11600K 3.9GHz LGA1200 12MB Cache;
- материнская плата MSI MAG Z490 TOMAHAWK Soket 1200 DDR4 4800(OC) M.2;
- оперативная память GeIL 8GBx2 Evo Spear AMD Edition 3000Mhz CL16 DDR4;
- видеокарта ASUS RX 6400 DUAL 4GB GDDR6 64 Bit/Galax GTX 970 EX OC 4GB 256Bit GDDR5 (DX12);
- SSD WD 480GB Green SN350 NVMe 2400MB-1650MB M2;
- HDD 2TB Seagate Barracuda + 2TB WD Blue 7200RPM;
- корпус Bitfenix Nova Mesh SE White Tempered Glass ARGB;
- блок питания Bitfenix 750W M 80+ Gold Full Modular;
- операционная система Windows 10.