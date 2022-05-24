Новая бюджетка против старого середнячка: Radeon RX 6400 сравнили с RX 570 в восьми играх

Авторы канала GameGangsta на YouTube запустили в восьми играх две сборки: с видеокартой RX 570 и RX 6400. Тестировались все игровые проекты в разрешении 1080p. Среди проектов - Grand Theft Auto V, Rainbow Six Siege, Assassin's Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Far Cry 6, Forza Horizon 5.

В Grand Theft Auto V с очень высокими настройками графики средняя частота кадров с RX 6400 составила 37 к/с, с RX 570 - 38 к/с. В очень редких событиях это значение равнялось 29 к/с и 30 к/с соответственно.

Rainbow Six Siege шла с ультра-пресетом. С RX 6400 средняя производительность в ней равнялась 168 к/с, с RX 570 - 180 к/с. В очень редких событиях значения составляли 112 к/с и 137 к/с соответственно.

В Assassin's Creed Odyssey на ультра-высоких настройках удалось получить в среднем 28 к/с и 32 к/с с RX 6400 и RX 570 соответственно. При этом в крайне редких событиях значения снижались до 12 к/с и 24 к/с соответственно.

Red Dead Redemption 2 запускалась на ультра-настройках. Средняя производительность здесь составила 44 к/с и 40 к/с с RX 6400 и RX 570, а в очень редких событиях она опускалась до 27 к/с и 29 к/с соответственно.