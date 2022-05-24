Новая бюджетка против старого середнячка: Radeon RX 6400 сравнили с RX 570 в восьми играх

Новая бюджетка против старого середнячка: Radeon RX 6400 сравнили с RX 570 в восьми играхРазница между ними оказалась не такой большой
Авторы канала GameGangsta на YouTube запустили в восьми играх две сборки: с видеокартой RX 570 и RX 6400. Тестировались все игровые проекты в разрешении 1080p. Среди проектов - Grand Theft Auto V, Rainbow Six Siege, Assassin's Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Far Cry 6, Forza Horizon 5.
В Grand Theft Auto V с очень высокими настройками графики средняя частота кадров с RX 6400 составила 37 к/с, с RX 570 - 38 к/с. В очень редких событиях это значение равнялось 29 к/с и 30 к/с соответственно.
Rainbow Six Siege шла с ультра-пресетом. С RX 6400 средняя производительность в ней равнялась 168 к/с, с RX 570 - 180 к/с. В очень редких событиях значения составляли 112 к/с и 137 к/с соответственно.
В Assassin's Creed Odyssey на ультра-высоких настройках удалось получить в среднем 28 к/с и 32 к/с с RX 6400 и RX 570 соответственно. При этом в крайне редких событиях значения снижались до 12 к/с и 24 к/с соответственно.
Red Dead Redemption 2 запускалась на ультра-настройках. Средняя производительность здесь составила 44 к/с и 40 к/с с RX 6400 и RX 570, а в очень редких событиях она опускалась до 27 к/с и 29 к/с соответственно.
Assassin's Creed Valhalla шла на высоких настройках. В ней удалось получить в среднем 35 к/с с RX 6400 и 27 к/с с RX 570. Вместе с тем в очень редких событиях значения равнялись 12 к/с и 16 к/с соответственно.
Игра Watch Dogs Legion запускалась с высоким пресетом. Средняя частота кадров в ней составляла 44 к/с с RX 6400 и 49 к/с с RX 570. В крайне редких событиях показатели были следующими: 27 к/с и 30 к/с соответственно.
В Far Cry 6 получилось достичь на ультра-настройках 51 к/с и 53 к/с с RX 6400 и RX 570. В очень редких событиях значения опускались до 8 к/с и 34 к/с соответственно.
Наконец, в Forza Horizon 5 с ультра-пресетом средняя частота кадров составила 36 к/с (RX 6400) и 34 к/с (RX 570), в крайне редких событиях - 20 к/с и 22 к/с соответственно.
Вывод
В среднем во всех восьми проектах лидирует по производительности видеокарта RX 570: 57 к/с против 55 к/с в среднем. В очень редких событиях значения равнялись во всех играх 31 к/с и 40 к/с.
Конфигурации ПК:
- процессор Intel Core i5 11600K 3.9GHz LGA1200 12MB Cache;
- материнская плата MSI MAG Z490 TOMAHAWK Soket 1200 DDR4 4800(OC) M.2;
- оперативная память GeIL 8GBx2 Evo Spear AMD Edition 3000Mhz CL16 DDR4;
- видеокарта ASUS RX 6400 DUAL 4GB GDDR6 64 Bit/MSI RX570 4GB GDDR5 256Bit AMD Radeon DX12;
- SSD WD 480GB Green SN350 NVMe 2400MB-1650MB M2;
- HDD 2TB Seagate Barracuda + 2TB WD Blue 7200RPM;
- корпус Bitfenix Nova Mesh SE White Tempered Glass ARGB;
- блок питания Bitfenix 750W M 80+ Gold Full Modular;
- операционная система Windows 10.