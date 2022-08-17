Новая бюджетка, старая бюджетка, очень старый флагман: RTX 3050 против GTX 1660S и GTX 980 Ti в играх

Авторы TheSpyHood на YouTube запустили в нескольких современных играх в разрешении 1080p и 1440p на ультра-настройках три варианта компьютерной сборки. Тестировались при этом видеокарты RTX 3050 (8 ГБ), GTX 1660S (6 ГБ) и GTX 980 Ti (6 ГБ) вместе с процессором Intel Core i9-12900K.

God of War шла в 1080p со средней производительностью 65 к/с (RTX 3050), 62 к/с (GTX 1660S) и 56 к/с (GTX 980 Ti). При этом в 1440p показатели производительности находились на уровне 49 к/с, 49 к/с и 45 к/с соответственно.

Игра Call of Duty Vanguard запускалась в 1080p со средней частотой кадров 115, 113 и 106 к/с (3050, 1660S и 980 Ti соответственно), в 1440p - 86, 85 и 79 к/с.

Средний FPS в Days Gone равнялся в разрешении 1080p 78 к/с с RTX 3050, 77 к/с с GTX 1660S и 71 к/с с GTX 980 Ti. В разрешении 1440p удавалось получить 59, 56 и 48 к/с в среднем.

В Village Resident Evil средняя частота кадров в 1080p находилась на уровне 98 к/с, 95 к/с и 85 к/с (с видеокартами RTX 3050, GTX 1660S, GTX 980 Ti), а в 1440p - 77, 74 и 68 к/с.

Cyberpunk 2077 в 1080p шёл со средними показателями производительности 51 к/с (3050), 49 к/с (1660S) и 42 к/с (980 Ti). В 1440p эти же значения равнялись 40, 39 и 33 к/с соответственно.