Новая бюджетка, старая бюджетка, очень старый флагман: RTX 3050 против GTX 1660S и GTX 980 Ti в играх

Новая бюджетка, старая бюджетка, очень старый флагман: RTX 3050 против GTX 1660S и GTX 980 Ti в играхВелика ли между ними разница?
Авторы TheSpyHood на YouTube запустили в нескольких современных играх в разрешении 1080p и 1440p на ультра-настройках три варианта компьютерной сборки. Тестировались при этом видеокарты RTX 3050 (8 ГБ), GTX 1660S (6 ГБ) и GTX 980 Ti (6 ГБ) вместе с процессором Intel Core i9-12900K.
God of War шла в 1080p со средней производительностью 65 к/с (RTX 3050), 62 к/с (GTX 1660S) и 56 к/с (GTX 980 Ti). При этом в 1440p показатели производительности находились на уровне 49 к/с, 49 к/с и 45 к/с соответственно.
Игра Call of Duty Vanguard запускалась в 1080p со средней частотой кадров 115, 113 и 106 к/с (3050, 1660S и 980 Ti соответственно), в 1440p - 86, 85 и 79 к/с.
Средний FPS в Days Gone равнялся в разрешении 1080p 78 к/с с RTX 3050, 77 к/с с GTX 1660S и 71 к/с с GTX 980 Ti. В разрешении 1440p удавалось получить 59, 56 и 48 к/с в среднем.
В Village Resident Evil средняя частота кадров в 1080p находилась на уровне 98 к/с, 95 к/с и 85 к/с (с видеокартами RTX 3050, GTX 1660S, GTX 980 Ti), а в 1440p - 77, 74 и 68 к/с.
Cyberpunk 2077 в 1080p шёл со средними показателями производительности 51 к/с (3050), 49 к/с (1660S) и 42 к/с (980 Ti). В 1440p эти же значения равнялись 40, 39 и 33 к/с соответственно.
В Battlefield 2042 в 1080p видеокарта RTX 3050 выдавала в среднем 61 к/с, GTX 1660S - 59 к/с, GTX 980 Ti - 53 к/с. В разрешении 1440p производительность графических ускорителей составила 42, 40 и 34 к/с.
Far Cry 6 в 1080p запускалась со средней производительностью 54 к/с, 53 к/с, 47 к/с (3050, 1660S, 980 Ti), в 1440p - 37, 35 и 29 к/с.
Metro Exodus шла в 1080p со средним FPS 58, 55 и 49 к/с (RTX 3050, GTX 1660S, GTX 980 Ti). В разрешении 1440p средняя частота кадров составляла 40, 40 и 34 к/с соответственно.
Assassin's Creed Valhalla в разрешении Full HD с RTX 3050 и GTX 1660S шла со средней производительностью в пределах 61 к/с, с GTX 980 Ti - 54 к/с. В 1440p эти показатели составляли 43, 41 и 37 к/с.
В Horizon Zero Dawn удалось получить в 1080p в среднем 55 к/с с RTX 3050, 52 к/с с GTX 1660S и 47 к/с с GTX 980 Ti. В 1440p производительность равнялась 38, 36 и 31 к/с.
Если говорить об энергоэффективности, то по этому показателю на первом месте находится GTX 1660S с 343 Вт, далее идёт RTX 3050 с 361 Вт и GTX 980 Ti с 476 Вт.
Вывод
Средний FPS в десяти современных играх выше остальных оказался у RTX 3050 8 ГБ. Видеокарта выдавала в 1080p в среднем во всех проектах на 3 % и 13 % (70 к/с против 68 к/с и 61 к/с) больше кадров, чем GTX 1660S и GTX 980 Ti, в 1440p - на 3 % и 14 % (51 к/с против 49,5 к/с и 44 к/с) больше.
Конфигурации ПК:
- операционная система Windows 10 Pro 64 Bit;
- процессор Intel Core i9-12900K (Gigabyte Z690 AORUS Master);
- видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 8GB/NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6GB/NVIDIA GeForce GTX 980 Ti 6GB;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Cooler Master V1000 SMPS;
- оперативная память 4*16GB DDR5 5200MHz.