Новая Intel Arc B580 стала более выгодным аналогом RTX 4060

Новая Intel Arc B580 стала более выгодным аналогом RTX 4060Однако важно дождаться независимых тестов
Компания Intel представила новую видеокарту Arc B580. Производитель заявил, что она должна быть на 24% быстрее, чем предшествующая Arc A570. Это значит, что в играх новинка должна себя показывать примерно как RTX 4060. При этом её цена составляет 249 долларов, а 4060 — 300 долларов.
Кроме того, Arc B580, как отмечает Intel, быстрее и дешевле Radeon RX 7600.
Новая карта получила 192-битную шину, 12 ГБ видеопамяти (у RTX 4060 — 8 ГБ), пропускную способность 456 ГБ/с (что на 58% больше, чем у 4060), энергопотребление 190 Вт (против 115 Вт у 4060), DisplayPort 2.1 (у 4060 — 1.4А). Для Adobe и других профессиональных программ это может стать очень интересной моделью.
Несмотря на это всё, есть вероятность, что в реальных тестах результаты будут другими.