Новая Intel Arc B580 стала более выгодным аналогом RTX 4060

Кроме того, Arc B580, как отмечает Intel, быстрее и дешевле Radeon RX 7600.

Новая карта получила 192-битную шину, 12 ГБ видеопамяти (у RTX 4060 — 8 ГБ), пропускную способность 456 ГБ/с (что на 58% больше, чем у 4060), энергопотребление 190 Вт (против 115 Вт у 4060), DisplayPort 2.1 (у 4060 — 1.4А). Для Adobe и других профессиональных программ это может стать очень интересной моделью.

Несмотря на это всё, есть вероятность, что в реальных тестах результаты будут другими.