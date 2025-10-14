Новая недорогая RX 9060 XT 16 ГБ оказалась быстрее старой субфлагманской RX 6800 XT в играх

Тестовый стенд включал корпус Lian Li Lancool II Mesh argb, процессор AMD Ryzen 7 5800X3D, видеокарту RX 6800 XT XFX MERC 16GB/RX 9060 XT Asrock Challenger 16GB OC, оперативную память VENGEANCE® RGB PRO 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz C18, матплату ASUS TUF GAMING b550 PLUS, кулер Deepcool AS500 PLUS, NVMe ADATA Legend 960 2TB/WD Blue SN570 1TB, HDD Seagate Barracuda 4TB, блок питания Corsair RM850W 80+ Gold, операционную систему Windows 10 Pro 22H2 64 bit.

Среди игр запускались такие, как Assassin's Creed Mirage, Forza Horizon 5, The Last of Us, Cyberpunk 2077, Spider Man Miles Morales, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4 Remake, Alan Wake 2, Hitman 3, RDR 2.

Assassin's Creed Mirage шла с пресетом Ultra High. Средняя частота кадров в 1080р в ней составляла 112 к/с (6800 ХТ) и 128 к/с (9060 ХТ), в 1440р - 116 и 101 к/с соответственно, в 4К - 72 и 60 к/с соответственно.

Forza Horizon 5 тестировалась на настройках графики Ultra. Средняя производительность в этой игре в Full HD равнялась 172 к/с (6800 ХТ) и 167 к/с (9060 ХТ), в 2К - 148 и 139 к/с соответственно, в 4К - 104 и 93 к/с соответственно.

Игра Spider Man Miles Morales запускалась с графикой Very High. Средний FPS в ней равнялся в 1080р - 135 к/с (6800 ХТ) и 138 к/с (9060 ХТ), в 1440р - 115 и 104 к/с соответственно, в 4К - 67 и 59 к/с соответственно.

В Hogwarts Legacy с пресетом Ultra в среднем в 1080р удалось получить 109 к/с (6800 ХТ) и 91 к/с (9060 ХТ), в 1440р - 83 к/с и 66 к/с соответственно, в 4К - 58 и 44 к/с соответственно.