Новая RTX 5060 Ti или б/ушная 3070 Ti: кто быстрее?

Тестовый стенд включал корпус Lian Li Lancool II Mesh argb, процессор AMD Ryzen 7 5800X3D, видеокарты RTX 3070 Ti Asus Tuff 8GB и ZOTAC RTX 5060 Ti Twin Edge 16GB, оперативную память VENGEANCE® RGB PRO 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz C18, матплату ASUS TUF GAMING b550 PLUS, систему охлаждения Deepcool AS500 PLUS, NVMe ADATA Legend 960 2TB и WD Blue SN570 1TB, HDD Seagate Barracuda 4TB, блок питания Corsair RM850W 80+ Gold, операционную систему Windows 10 Pro 22H2 64 bit.

Forza Horizon 5 запускалась с ультра-графикой. В среднем удалось получить в этой игре в 1080р - 134 к/с (3070 Ti) и 153 к/с (5060 Ti), в 1440р - 108 и 124 к/с соответственно.

Resident Evil 4 Remake шла с высоким пресетом. Средняя частота кадров здесь составляла в 1080р - 109 к/с (3070 Ti) и 120 к/с (5060 Ti), в 2К - 74 и 83 к/с соответственно.

В игре Cyberpunk 2077 с графикой Custom средняя производительность в 1080р находилась на уровне 108 к/с (3070 Ti) и 118 к/с (5060 Ti), в 1440р - 69 и 74 к/с соответственно.

Spider Man Miles Morales тестировался с пресетом Very High. Здесь частота кадров в среднем равнялась в 1080р - 138 к/с (3070 Ti) и 135 к/с (5060 Ti), в 1440р - 101 и 99 к/с соответственно.