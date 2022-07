Новая видеокарта с 4 ГБ памяти против старой с 8 ГБ: Radeon RX 6400 сравнили с RX 580 в играх

Авторы канала Benchmark на YouTube запустили компьютерные сборки с видеокартами RX 580 и RX 6400 в восьми играх в разрешении 1080p. Среди проектов были такие, как Resident Evil Village, Cyberpunk 2077, Shadow of the Tomb Raider, Far Cry 6, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Horizon Zero Dawn, Hitman 3.

В Resident Evil Village на высоких настройках средняя частота кадров с RX 580 составила 105 к/с, с RX 6400 - 79 к/с.

Игра Cyberpunk 2077 шла со средним пресетом. FPS в среднем здесь равнялся с RX 580 - 54 к/с, с RX 6400 - 45 к/с.

В Shadow of the Tomb Raider на высоких настройках графики производительность в среднем равнялась 67 к/с (RX 580) и 59 к/с (RX 6400).

Far Cry 6 запустилась на средних настройках. Средний FPS в ней составил 66 к/с с RX 580 и 65 к/с с RX 6400.