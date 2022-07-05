Новая видеокарта с 4 ГБ памяти против старой с 8 ГБ: Radeon RX 6400 сравнили с RX 580 в играх

Новая видеокарта с 4 ГБ памяти против старой с 8 ГБ: Radeon RX 6400 сравнили с RX 580 в играхЛидер оказался однозначным
Авторы канала Benchmark на YouTube запустили компьютерные сборки с видеокартами RX 580 и RX 6400 в восьми играх в разрешении 1080p. Среди проектов были такие, как Resident Evil Village, Cyberpunk 2077, Shadow of the Tomb Raider, Far Cry 6, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Horizon Zero Dawn, Hitman 3.
В Resident Evil Village на высоких настройках средняя частота кадров с RX 580 составила 105 к/с, с RX 6400 - 79 к/с.
Игра Cyberpunk 2077 шла со средним пресетом. FPS в среднем здесь равнялся с RX 580 - 54 к/с, с RX 6400 - 45 к/с.
В Shadow of the Tomb Raider на высоких настройках графики производительность в среднем равнялась 67 к/с (RX 580) и 59 к/с (RX 6400).
Far Cry 6 запустилась на средних настройках. Средний FPS в ней составил 66 к/с с RX 580 и 65 к/с с RX 6400.
В Assassin's Creed Valhalla средняя производительность со средним пресетом составила 60 к/с (RX 580) и 58 к/с (RX 6400).
Watch Dogs Legion шла на средних настройках графики. С RX 580 средняя частота кадров в игре равнялась 66 к/с, с RX 6400 - 62 к/с.
Игра Horizon Zero Dawn запускалась с оригинальным пресетом. Производительность здесь в среднем составляла 64 к/с с RX 580 и 59 к/с с RX 6400.
В Hitman 3 на средних настройках частота кадров в среднем равнялась 70 к/с (RX 580) и 69 к/с (RX 6400).
Вывод
В восьми играх средняя производительность видеокарты RX 6400 составила 62 к/с, что на 11 процентов меньше, чем у RX 580 (69 к/с). Хотя нужно отметить, что в некоторых проектах (Far Cry 6, Assassin's Creed Valhalla, Hitman 3) разница в частоте кадров будет минимальной: всего 1-2 к/с.
Конфигурации ПК:
- видеокарта Gigabyte Radeon RX 580 Gaming 8GB GDDR5/Gigabyte Radeon RX 6400 EAGLE 4G GDDR6;
- процессор Intel Core i9-12900K;
- материнская плата Asus ROG Maximus Z690 Hero;
- оперативная память 32GB (2x16GB) DDR5 5200 MHz;
- накопитель Samsung 970 EVO Plus SSD 1TB;
- система охлаждения Corsair iCue H150i RGB PRO;
- блок питания Corsair RM850x White 80PLUS Gold 850W.