Новая видеокарта среднего класса против прославленной старой: Arc B580 сравнили с RTX 3060 Ti в играх

God Of War Ragnarok запускалась с высоким пресетом. Средняя производительность здесь составляла в 1080p — 82 к/с с Intel и 102 к/с с Nvidia, в 1440p — 63 и 72 к/с соответственно.

Игра Cyberpunk 2077 тестировалась на настройках графики Custom (High). В среднем частота кадров в ней равнялась 92 к/с и 88 к/с (1080p, B580 и 3060 Ti), а также 61 к/с и 52 к/с (1440p, B580 и 3060 Ti).

Forza Horizoon 5 шла с ультра-графикой. Средний FPS в этой игре находился в 1080p на уровне 121 к/с (В580) и 143 к/с (3060 Ti), в 1440p — 100 и 115 к/с соответственно.

В игре Counter Strike 2 с пресетом Very High удалось получить в 1080p в среднем 182 к/с (В580) и 244 к/с (3060 Ti), в 1440p — 129 и 158 к/с соответственно.