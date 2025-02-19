Новая видеокарта среднего класса против прославленной старой: Arc B580 сравнили с RTX 3060 Ti в играх

Новая видеокарта среднего класса против прославленной старой: Arc B580 сравнили с RTX 3060 Ti в играхIntel оказалась хуже
God Of War Ragnarok запускалась с высоким пресетом. Средняя производительность здесь составляла в 1080p — 82 к/с с Intel и 102 к/с с Nvidia, в 1440p — 63 и 72 к/с соответственно.
Игра Cyberpunk 2077 тестировалась на настройках графики Custom (High). В среднем частота кадров в ней равнялась 92 к/с и 88 к/с (1080p, B580 и 3060 Ti), а также 61 к/с и 52 к/с (1440p, B580 и 3060 Ti).
Forza Horizoon 5 шла с ультра-графикой. Средний FPS в этой игре находился в 1080p на уровне 121 к/с (В580) и 143 к/с (3060 Ti), в 1440p — 100 и 115 к/с соответственно.
В игре Counter Strike 2 с пресетом Very High удалось получить в 1080p в среднем 182 к/с (В580) и 244 к/с (3060 Ti), в 1440p — 129 и 158 к/с соответственно.
Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться в видео ниже.
Вывод
Без учёта результатов с RT видеокарта Arc B580 оказалась медленнее, чем RTX 3060 Ti, — на 21% (1080p, 80 к/с и 97 к/с соответственно) и на 8% (1440p, 63 к/с и 68 к/с соответственно).
Тестовый стенд:
- материнская плата GIGABYTE Z790 Gaming X AX DDR5;
- процессор Intel Core i5 12400f;
- оперативная память G. SKILL Trident Z5 2×16GB DDR5 6000mhz;
- видеокарта Intel Arc B580 Limited Edition Graphics Card Black GDDR6/RTX 3060 Ti;
- SSD Samsung 500GB;
- корпус Build Case Thermaltake n26;
- операционная система Windows 10 — Version 22H2;
- накопитель XPG S40G 512GB RGB M.2;
- блок питания XPG Pylon 650w 80 Plus Bronze.