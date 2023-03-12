Новое — не значит лучшее. Сравнение RX 5600 XT, RTX 2060 и 3050 в играх

Новое — не значит лучшее. Сравнение RX 5600 XT, RTX 2060 и 3050 в играхКто будет всё-таки быстрее?
В одном из выпусков на YouTube-канале NJ Tech сравнили производительность трёх сборок (с RX 5600 XT, RTX 2060 и 3050) в 20 современных играх. Запускались при этом игры в 1080p и в 1440p.
Фото: NJ Tech
Авторы YouTube-канала NJ Tech узнали, какая видеокарта лучше подходит для игр в 1080p и 1440p: RX 5600 XT, RTX 2060 или RTX 3050. Со всеми характеристиками этих видеокарт вы можете ознакомиться ниже.
Call of Duty: Warzone 2.0 шла с DX12, пресетом Balanced, SMAA T2X, AA Ultra. В 1080p в среднем в этой игре удалось получить 123 к/с (RX 5600 XT), 100 к/с (RTX 2060) и 80 к/с (RTX 3050), в 1440p - 82 к/с, 70 к/с и 57 к/с соответственно. Также в 1440p с DLSS Quality/FSR Ultra Quality запускалась игра со 111, 93 и 76 к/с соответственно.
В Marvel's Spider-Man: Miles Morales с DX12 и очень высоким пресетом средняя производительность находилась в 1080p в районе 76 к/с (5600 XT и 2060) и 68 к/с (3050). В 1440p без DLSS/FSR2 Quality средняя частота кадров составляла 48 к/с, 48 к/с и 42 к/с соответственно, с этими функциями - 63, 60 и 53 к/с.
Red Dead Redemption 2 с максимальным пресетом, текстурами/тенями Ultra, отключенным FXAA/MSAA запускалась в 1080p со средней производительностью 57 к/с (RX 5600 XT), 53 к/с (RTX 2060) и 46 к/с (RTX 3050), в 1440p - с 44 к/с, 43 к/с, 34 к/с (без DLSS/FSR2 Quality) и 53 к/с, 50 к/с, 43 к/с (с DLSS/FSR2 Quality).
Forza Horizon 5 запускалась с ультра-пресетом, DX12, MSAA x2, отключенным TAA/FXAA. Средний FPS в ней равнялся в разрешении 1080p - 79 к/с (с RX 5600 XT), 73 к/с (RTX 2060), 62 к/с (RTX 3050), в разрешении 1440p - 66 к/с, 61 к/с и 51 к/с.
Остальные результаты тестирования вы можете посмотреть на изображениях выше.
Вывод
Средняя частота кадров во всех 20 играх выше была у RX 5600 XT. В 1080p разница между ней и RTX 2060 составляла 3%, между ней и RTX 3050 - 18%, в 1440p - 0% и 15% соответственно.
Характеристики игровых сборок:
- процессор Ryzen 9 7900X;
- материнская плата MSI X670-P Pro Wifi;
- видеокарта Sapphire RX 5600 XT Pulse/MSI RTX 2060 Gaming/Zotac RTX 3050;
- оперативная память DDR5 6000MHz CL36 2x16GB;
- блок питания Corsair RM1000X;
- операционная система Windows 11 22H2 (Debloated).