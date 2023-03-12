Новое — не значит лучшее. Сравнение RX 5600 XT, RTX 2060 и 3050 в играх

Call of Duty: Warzone 2.0 шла с DX12, пресетом Balanced, SMAA T2X, AA Ultra. В 1080p в среднем в этой игре удалось получить 123 к/с (RX 5600 XT), 100 к/с (RTX 2060) и 80 к/с (RTX 3050), в 1440p - 82 к/с, 70 к/с и 57 к/с соответственно. Также в 1440p с DLSS Quality/FSR Ultra Quality запускалась игра со 111, 93 и 76 к/с соответственно.

В Marvel's Spider-Man: Miles Morales с DX12 и очень высоким пресетом средняя производительность находилась в 1080p в районе 76 к/с (5600 XT и 2060) и 68 к/с (3050). В 1440p без DLSS/FSR2 Quality средняя частота кадров составляла 48 к/с, 48 к/с и 42 к/с соответственно, с этими функциями - 63, 60 и 53 к/с.

Red Dead Redemption 2 с максимальным пресетом, текстурами/тенями Ultra, отключенным FXAA/MSAA запускалась в 1080p со средней производительностью 57 к/с (RX 5600 XT), 53 к/с (RTX 2060) и 46 к/с (RTX 3050), в 1440p - с 44 к/с, 43 к/с, 34 к/с (без DLSS/FSR2 Quality) и 53 к/с, 50 к/с, 43 к/с (с DLSS/FSR2 Quality).