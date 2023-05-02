Новые игровые процессоры против старого флагманского: сравнение Ryzen 7 7800X3D с Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 9 5950X

God of War с ультра-пресетом запускалась со средней производительностью в районе 121 к/с (Ryzen 7 7800X3D), 118 к/с (Ryzen 9 7950X3D), 80 к/с (Ryzen 9 5950X).

Assassin's Creed Valhalla тоже шла на ультра-настройках. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 110 к/с (с 7800X3D), 112 к/с (7950X3D), 73 к/с (5950X).

Watch Dogs Legion шла с пресетом Ultra. В ней средний FPS находился на уровне 105 к/с, 109 к/с, 81 к/с (с Ryzen 7 7800X3D, Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 5950X соответственно).

Вывод

Во всех играх по среднему показателю FPS лучше всего были процессоры Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 9 7950X3D (110 к/с в обоих случаях). От них отставал на 41% Ryzen 9 5950X (78 к/с).

Характеристики игровых сборок: