Новые игровые процессоры против старого флагманского: сравнение Ryzen 7 7800X3D с Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 9 5950X

Новые игровые процессоры против старого флагманского: сравнение Ryzen 7 7800X3D с Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 9 5950XТестировались они в современных играх
В одном из выпусков на YouTube-канале Mark PC эксперты узнали, какой процессор в игровой производительности в 4К будет лучше и намного ли: Ryzen 7 7800X3D, Ryzen 9 7950X3D или Ryzen 9 5950X.
В игре Red Dead Redemption 2 на ультра-настройках графики средняя частота кадров с Ryzen 7 7800X3D составляла 125 к/с, с Ryzen 9 7950X3D - 120 к/с, с Ryzen 9 5950X - 82 к/с.
Cyberpunk 2077 запускалась с ультра-пресетом. Средний FPS в ней составлял 81 к/с (Ryzen 7 7800X3D), 76 к/с (Ryzen 9 7950X3D), 53 к/с (Ryzen 9 5950X).
Horizon Zero Dawn шла тоже на ультра-настройках. В среднем производительность в этой игре равнялась 117 к/с, 126 к/с и 96 к/с (Ryzen 7 7800X3D, Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 5950X).
God of War с ультра-пресетом запускалась со средней производительностью в районе 121 к/с (Ryzen 7 7800X3D), 118 к/с (Ryzen 9 7950X3D), 80 к/с (Ryzen 9 5950X).
Assassin's Creed Valhalla тоже шла на ультра-настройках. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 110 к/с (с 7800X3D), 112 к/с (7950X3D), 73 к/с (5950X).
Watch Dogs Legion шла с пресетом Ultra. В ней средний FPS находился на уровне 105 к/с, 109 к/с, 81 к/с (с Ryzen 7 7800X3D, Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 5950X соответственно).
Вывод
Во всех играх по среднему показателю FPS лучше всего были процессоры Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 9 7950X3D (110 к/с в обоих случаях). От них отставал на 41% Ryzen 9 5950X (78 к/с).
Характеристики игровых сборок:
- процессор AMD Ryzen 9 7950X3D/ Ryzen 7 7800X3D/Ryzen 9 5950X;
- видеокарта Nvidia RTX 3090 Ti;
- оперативная память 2x16GB DDR4 3600MHz/DDR5 6200MHz;
- SSD Samsung 980 Pro SSD 1TB.