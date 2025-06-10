Новые младшие Core 5 Ultra оказались хуже старого i5-14400F и Ryzen 5 9600

Тестовый стенд включал видеокарту Palit GeForce RTX 4080 GameRock OC, процессоры Intel Core i5-14400F, i5-12400, Ultra 5 225, Ultra 5 235 и Ryzen 5 9600, матплату MSI MPG Z790i EDGE WIFI/ASUS TUF Gaming B860M-PLUS WIFI/Gigabyte B650M Aorus Pro AX, оперативную память DDR5 TeamGroup T-Force Xtreem [FFXD548G7200HC34ADC01] 2x24 ГБ, систему охлаждения Ocypus Iota A40 WH, накопитель Kingston KC3000 2 ТБ, блок питания TT Toughpower iRGB PLUS 1650W, корпус BC1 Open Benchtable, операционную систему Windows 11 24H2.

Проверялось быстродействие процессоров в стоке и в разгоне. Среди синтетических тестов были Cinebench 2024, Geekbench 6, Davinci, Premiere, Topaz Video AI, среди игр - Cyberpunk 2077, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Hogwarts Legacy, Warhammer 40,000: Space Marine II, StarCraft II, Uncharted 3 RPCS3, PUBG: BATTLEGROUNDS, Counter Strike 2, Escape From Tarkov, RUST. Игровые проекты запускались в Full HD.

С замерами в стоке вы можете ознакомиться ниже на графиках. Что касается игр, то, например, в Cyberpunk, который шёл с RT, пресетом Ultra, DLSS Ultra Performance, ниже всего была средняя производительность у Ultra 5 225: 79 к/с. На 8% быстрее оказался 14400F, на 9% - Ryzen 5 9600, на 16% - Ultra 235. В среднем же по 10 играм Ultra 225 был на 1% лучше предшественника 14400F по среднему FPS. Ultra 235 имеет преимущество на 225-м в 6% по средней частоте кадров, а Ryzen 5 вообще был далеко впереди.