Новые SSD PCIe 5.0 уже не перегреваются, но всё ещё бесполезны для игр

Ведущий YouTube-канала der8auer EN выяснил, насколько хорош сегодня MP700 Elite с новым контроллером. Вообще, он должен быть гораздо лучше предшественников по энергопотреблению и нагреву. Но что на деле?

Со старым контроллером SSD PCIe 5.0 нагревался очень быстро до 60 градусов и больше уже спустя 4 минуты. Под нагрузкой температура была больше 80 градусов.