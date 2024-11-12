Новые SSD PCIe 5.0 уже не перегреваются, но всё ещё бесполезны для игр

Новые SSD PCIe 5.0 уже не перегреваются, но всё ещё бесполезны для игрЛучше взять что-то типа NM790
Ведущий YouTube-канала der8auer EN выяснил, насколько хорош сегодня MP700 Elite с новым контроллером. Вообще, он должен быть гораздо лучше предшественников по энергопотреблению и нагреву. Но что на деле?
Со старым контроллером SSD PCIe 5.0 нагревался очень быстро до 60 градусов и больше уже спустя 4 минуты. Под нагрузкой температура была больше 80 градусов.
С новым контроллером ситуация стала однозначно лучше. Спустя 4 минуты нагрев составлял 53 градуса, а под нагрузкой - максимум до 80 градусов, а затем температура снижалась.
Также эксперт запустил MP700 Elite с М.2 кулером. Через 3 минуты температура составляла 35 градусов, под нагрузкой - 64 градуса максимум.
Вывод
Цена на SSD PCIe 5.0 всё ещё остаётся высокой. Поэтому лучше вместо них приобрести PCle Gen4x4 NM790 SSD, который стоит в два раза дешевле и будет не особо медленнее. К тому же он подходит для игрового компа.