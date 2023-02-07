Новый Core i5 против старого Ryzen 9 и старого Core i9: угадайте победителя в играх

В одном из выпусков на канале TheSpyHood на YouTube эксперты протестировали три процессора (i5-12600K, Ryzen 9 5950X, i9-10900K) в играх на ультра-настройках графики. Запускались все игры в 1080p и в 1440p.

В Far Cry 6 в 1080p средняя производительность равнялась 142 к/с (с i5-12600K), 135 к/с (с Ryzen 9 5950X) и 137 к/с (i9-10900K), в 1440p - 116, 110 и 109 к/с.

Watch Dogs Legion запускалась в 1080p со средней частотой кадров 128 к/с (i5), 122 к/с (Ryzen 9) и 122 к/с (i9), в 1440p эти показатели равнялись 105 к/с, 102 к/с и 99 к/с соответственно.

Игра Call of Duty Vanguard шла в разрешении 1080p с 242 к/с (i5-12600K), 231 к/с (Ryzen 9 5950X), 236 к/с (i9-10900K), в разрешении 1440p - со 172 к/с, 167 к/с и 168 к/с соответственно.

В God of War в 1080p удалось достичь в 1080p - 120 к/с (i5), 115 к/с (Ryzen 9) и 113 к/с (i9), в 1440p - 88 к/с, 89 к/с и 86 к/с.

Игра Battlefield 2042 запускалась в Full HD со средней частотой кадров в районе 151 к/с (i5-12600K), 140 к/с (Ryzen 9 5950X) и 144 к/с (i9-10900K), в 1440p - со 114 к/с, 110 к/с и 109 к/с соответственно.