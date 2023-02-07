Новый Core i5 против старого Ryzen 9 и старого Core i9: угадайте победителя в играх

Новый Core i5 против старого Ryzen 9 и старого Core i9: угадайте победителя в играхСравнивались компьютерные сборки в 1080p и 1440p
Авторы YouTube-канала TheSpyHood узнали, с каким процессором игровая производительность будет сегодня лучше: с Core i5-12600K, Ryzen 9 5950X или Core i9-10900K.
Фото: TheSpyHood
В одном из выпусков на канале TheSpyHood на YouTube эксперты протестировали три процессора (i5-12600K, Ryzen 9 5950X, i9-10900K) в играх на ультра-настройках графики. Запускались все игры в 1080p и в 1440p.
В Far Cry 6 в 1080p средняя производительность равнялась 142 к/с (с i5-12600K), 135 к/с (с Ryzen 9 5950X) и 137 к/с (i9-10900K), в 1440p - 116, 110 и 109 к/с.
Watch Dogs Legion запускалась в 1080p со средней частотой кадров 128 к/с (i5), 122 к/с (Ryzen 9) и 122 к/с (i9), в 1440p эти показатели равнялись 105 к/с, 102 к/с и 99 к/с соответственно.
Игра Call of Duty Vanguard шла в разрешении 1080p с 242 к/с (i5-12600K), 231 к/с (Ryzen 9 5950X), 236 к/с (i9-10900K), в разрешении 1440p - со 172 к/с, 167 к/с и 168 к/с соответственно.
В God of War в 1080p удалось достичь в 1080p - 120 к/с (i5), 115 к/с (Ryzen 9) и 113 к/с (i9), в 1440p - 88 к/с, 89 к/с и 86 к/с.
Игра Battlefield 2042 запускалась в Full HD со средней частотой кадров в районе 151 к/с (i5-12600K), 140 к/с (Ryzen 9 5950X) и 144 к/с (i9-10900K), в 1440p - со 114 к/с, 110 к/с и 109 к/с соответственно.
TheSpyHood
Forza Horizon 5 шла в 1080p со средним FPS 149 к/с (i5-12600K), 147 к/с (Ryzen 9 5950X) и 142 к/с (i9-10900K), в 1440p - со 124 к/с, 119 к/с и 118 к/с.
Village Resident Evil запускалась в разрешении 1080p со средней частотой кадров 217 к/с (с i5), 205 к/с (с Ryzen 9) и 202 к/с (с i9). В 1440p в этой игре удалось достичь 171 к/с, 165 к/с и 166 к/с соответственно.
Игра Days Gone шла в Full HD со средней производительностью 181 к/с - с i5-12600K, 169 к/с - с Ryzen 9 5950X, 172 к/с - с i9-10900K. В 1440p показатели быстродействия равнялись 142 к/с, 136 к/с и 133 к/с соответственно.
В Horizon Zero Dawn в среднем в 1080p удалось получить 156 к/с (с i5), 149 к/с (с Ryzen 9) и 147 к/с (с i9), в 1440p - 126 к/с, 121 к/с и 119 к/с.
Assassin's Creed Valhalla запускалась в 1080p со средней частотой кадров 134 к/с (с i5-12600K), 125 к/с (с Ryzen 9 5950X), 126 к/с (с i9-10900K), в 1440p - 103 к/с, 98 к/с и 96 к/с.
Игра Cyberpunk 2077 шла в разрешении 1080p в среднем со 137 к/с (i5), 134 к/с (Ryzen 9) и 133 к/с (i9), в 1440p - со 101 к/с, 96 к/с, 97 к/с соответственно.
Вывод
В целом во всех современных играх лучшие средние показатели производительности были у процессора Core i5-12600K. Между ним и Ryzen 9 5950X разница в процентах составляла в 1080p - 5% (160 к/с и 152 к/с), в 1440p - 4% (124 к/с и 119 к/с), а между ним и Core i9-10900K - 5% (160 к/с и152 к/с) и 5% (124 к/с и 118 к/с) соответственно.
Характеристики протестированных компьютеров:
- операционная система Windows 10 Pro 64 Bit;
- процессор Intel Core i5-12600K (Gigabyte Z690 AORUS Elite D4)/AMD Ryzen 9 5950X @Stock (Gigabyte X570 Aorus Xtreme)/Intel Core i9-10900K @Stock (Gigabyte Z590 Aorus Ultra);
- видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Cooler Master V1000 SMPS;
- оперативная память 4*16GB DDR4 4000MHz.