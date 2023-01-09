Новый дешман против старого флагмана: сравнение RTX 3050, RX 6600 и GTX 1080

Авторы канала TheSpyHood протестировали в разрешении 1080p и 1440p видеокарты RTX 3050, RX 6600, GTX 1080. Все игры запускались при этом с ультра-пресетом.

Игра Spider-Man Remastered шла в 1080p со средним FPS 118 к/с (с RTX 3050), 121 к/с (с RX 6600) и 115 к/с (с GTX 1080), в 1440p - с 81, 80 и 79 к/с соответственно.

God of War запускалась в 1080p со средними показателями производительности 69 к/с (RTX 3050), 66 к/с (RX 6600) и 71 к/с (GTX 1080), в 1440p - 48, 46 и 49 к/с соответственно.

В Call of Duty Vanguard средняя частота кадров находилась в 1080p на уровне 113 к/с, 131 к/с и 118 к/с (RTX 3050, RX 6600 и GTX 1080 соответственно), в 1440p - 74 к/с, 86 к/с и 72 к/с.

Days Gone в 1080p шла в среднем с 79 к/с (с RTX 3050), 93 к/с (с RX 6600), 82 к/с (с GTX 1080), в 1440p - с 58, 70 и 56 к/с.

Village Resident Evil в разрешении 1080p запускалась со средней производительностью в пределах 97 к/с (RTX 3050), 115 к/с (RX 6600), 92 к/с (GTX 1080), в 1440p - со средним FPS 73 к/с, 90 к/с и 69 к/с соответственно.