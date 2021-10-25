Новый компьютер для работы и старых игр можно собрать за 18 тысяч рублей: что входит в комплект?

Пользователь Zystax продемонстрировал вариант бюджетного компьютера стоимостью 18 тысяч рублей. Для составления списка запчастей он обратился к онлайн-каталогу магазина «Регард».

Так, в качестве процессора был выбран Athlon 200GE (5 910 рублей) со встроенной графикой Radeon Vega 3 и энергопотреблением в 35 Вт. Это процессор 2018 модельного года с 2 ядрами и 4 потоками, построенный на архитектуре Zen. По производительности близок к Intel Core i3-7100, AMD A10-9700 и, внезапно, всяким старым четырёхъядерникам наподобие Intel Core i5-4430/4440, 3550 и т.д.

Материнская плата оказалась тоже самой простой - ASRock A320M-HDV R4.0 (3 890 рублей) с нужным слотом M.2 и необходимыми видеовыходами. Далее - ОЗУ объёмом 8 ГБ Patriot Signature (PSD48G2666K) (два модуля, 3 280 рублей). Из SSD-накопителей автор выбрал Apacer AS2280P4 (AP256GAS2280P4-1) (2 820 рублей) объёмом 256 ГБ. Поскольку энергопотребление компьютера будет менее 100 Вт, то подойдёт недорогой блок питания. Zystax взял сразу корпус с блоком питания - Exegate BAA-104U 350W Black (2 130 рублей). На 23 октября общая стоимость всего комплекта составит 18030 рублей.