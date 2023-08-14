Новый обычный против старого игрового: сравнение Ryzen 5 5700F и 5800X3D

Новый обычный против старого игрового: сравнение Ryzen 5 5700F и 5800X3DРезультаты получились неоднозначными
В выпуске на YouTube-канале Benchmark PC Tech протестировали в играх и программах процессоры Ryzen 5 5700F и 5800X3D. Какой из них всё-таки лучше брать?
В X265 более удачно себя показал Ryzen 5 5700F. Он был на 7% быстрее, чем Ryzen 7 5800X3D.
В 7-ZIP результаты были почти одинаковыми, но чуть быстрее всё-таки оказался Ryzen 7.
В VeraCrypt и X264 лучшим был Ryzen 7 5800X3D.
В играх процессоры шли почти на одном уровне. Но всё же более удачным в этом плане оказался Ryzen 7 5800X3D. Хотя в Far Cry 6 с высокими настройками графики в 1080p R5 7600 обошёл конкурента на 2%, в 4К - на почти 1%. В большинстве же игр лидировал по производительности Ryzen 7.
Со всеми замерами вы можете ознакомиться, просмотрев изображения выше.
Характеристики игровых сборок:
- процессор Ryzen 5 7600/Ryzen 7 5800X3D;
- материнская плата ASUS STRIX Z790-F;
- оперативная память Kingston Fury Renegade RGB DDR5 32GB;
- накопитель Samsung 980 SSD;
- видеокарта RTX 4090;
- корпус Cooler Master H500P.