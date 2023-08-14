Новый обычный против старого игрового: сравнение Ryzen 5 5700F и 5800X3D

В X265 более удачно себя показал Ryzen 5 5700F. Он был на 7% быстрее, чем Ryzen 7 5800X3D.

В 7-ZIP результаты были почти одинаковыми, но чуть быстрее всё-таки оказался Ryzen 7.

В VeraCrypt и X264 лучшим был Ryzen 7 5800X3D.