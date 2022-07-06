Новый «прокачанный средний класс» против старого флагмана: RTX 3060 Ti сравнили с GTX 1080 Ti в играх

Новый «прокачанный средний класс» против старого флагмана: RTX 3060 Ti сравнили с GTX 1080 Ti в играхСреди проектов были как старые, так и новые
Авторы YouTube-канала GameGangsta проверили производительность сборок на базе Intel Core i5 11600K с видеокартами RTX 3060 Ti и GTX 1080 Ti в восьми играх. Все проекты запускались в разрешении 4К или 1440p. При этом из игр были Grand Theft Auto V, Rainbow Six Siege, Assassin's Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Far Cry 6, Forza Horizon 5.
В Grand Theft Auto V с ультра-пресетом в 4К средняя частота кадров с RTX 3060 Ti составила 78 к/с, с GTX 1080 Ti - 77 к/с. В очень редких событиях производительность снижалась до 45 к/с и 41 к/с соответственно.
Rainbow Six Siege шла в 4К также на ультра-настройках. Средний FPS здесь равнялся 93 к/с с RTX 3060 Ti и 79 к/с с GTX 1080 Ti, в крайне редких событиях - 70 и 59 к/с.
Assassin's Creed Odyssey запускалась в 1440p с ультра-высокими настройками графики. В ней средняя производительность находилась на уровне 61 к/с (RTX 3060 Ti) и 54 к/с (GTX 1080 Ti), а в очень редких событиях - 41 к/с и 38 к/с.
В Red Dead Redemption 2 на ультра-настройках в 1440p удалось получить в среднем 60 к/с с RTX 3060 Ti и 49 к/с с GTX 1080 Ti, в крайне редких событиях - 34 к/с и 33 к/с.
В Assassin's Creed Valhalla в разрешении 1440p с ультра-высоким пресетом средний FPS равнялся 61 к/с с RTX 3060 Ti и 56 к/с с GTX 1080 Ti. При этом в очень редких событиях производительность снижалась до 39 к/с и 7 к/с соответственно.
Watch Dogs Legion шла на очень высоких настройках графики в 1440p. Средняя частота кадров в игре составила с RTX 3060 Ti - 69 к/с, с GTX 1080 Ti - 59 к/с. В крайне редких событиях показатели быстродействия равнялись 44 к/с и 28 к/с.
Игра Far Cry 6 запускалась в 1440p с ультра-пресетом. В среднем здесь удалось получить 78 к/с с RTX 3060 Ti и 61 к/с с GTX 1080 Ti, а в очень редких событиях значения составили 19 к/с и 25 к/с.
В Forza Horizon 5 в 1440p на настройках Extreme средняя производительность равнялась 73 к/с (RTX 3060 Ti) и 60 к/с (GTX 1080 Ti), а в крайне редких событиях частота кадров находилась на уровне 44 к/с и 39 к/с соответственно.
Вывод
Лидером во всех играх оказалась видеокарта RTX 3060 Ti: средний FPS у неё составил 72 к/с, и это на 14 процентов больше, чем у GTX 1080 Ti (62 к/с). Однако, например, в Grand Theft Auto V разница между моделями составляет всего 1 к/с, то есть далеко не во всех играх в плане производительности сборки с этими графическими ускорителями будут сильно отличаться.
Конфигурации ПК:
- процессор Intel Core i5 11600K 3.9GHz LGA1200 12MB Cache;
- материнская плата MSI MAG Z490 TOMAHAWK Soket 1200 DDR4 4800(OC) M.2;
- оперативная память GeIL 8GBx2 Evo Spear AMD Edition 3000Mhz CL16 DDR4;
- видеокарта Pny RTX 3060 Ti 8GB XLR8 REVEL EPIC-X RGB GDDR6 256Bit/Gigabyte GTX1080 TI Gaming 11GB OC GDDR5X 352Bit DX12;
- SSD WD 480GB Green SN350 NVMe 2400MB-1650MB M2;
- HDD 2TB Seagate Barracuda + 2TB WD Blue 7200RPM;
- корпус Bitfenix Nova Mesh SE White Tempered Glass ARGB;
- блок питания Bitfenix 750W M 80+ Gold Full Modular;
- операционная система Windows 10.