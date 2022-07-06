Новый «прокачанный средний класс» против старого флагмана: RTX 3060 Ti сравнили с GTX 1080 Ti в играх

Авторы YouTube-канала GameGangsta проверили производительность сборок на базе Intel Core i5 11600K с видеокартами RTX 3060 Ti и GTX 1080 Ti в восьми играх. Все проекты запускались в разрешении 4К или 1440p. При этом из игр были Grand Theft Auto V, Rainbow Six Siege, Assassin's Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Far Cry 6, Forza Horizon 5.

В Grand Theft Auto V с ультра-пресетом в 4К средняя частота кадров с RTX 3060 Ti составила 78 к/с, с GTX 1080 Ti - 77 к/с. В очень редких событиях производительность снижалась до 45 к/с и 41 к/с соответственно.

Rainbow Six Siege шла в 4К также на ультра-настройках. Средний FPS здесь равнялся 93 к/с с RTX 3060 Ti и 79 к/с с GTX 1080 Ti, в крайне редких событиях - 70 и 59 к/с.

Assassin's Creed Odyssey запускалась в 1440p с ультра-высокими настройками графики. В ней средняя производительность находилась на уровне 61 к/с (RTX 3060 Ti) и 54 к/с (GTX 1080 Ti), а в очень редких событиях - 41 к/с и 38 к/с.

В Red Dead Redemption 2 на ультра-настройках в 1440p удалось получить в среднем 60 к/с с RTX 3060 Ti и 49 к/с с GTX 1080 Ti, в крайне редких событиях - 34 к/с и 33 к/с.