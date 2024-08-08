Новый Ryzen 5 9600X подробно сравнили с Ryzen 5 7600X

Опубликовано 08 августа 2024, 18:00
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Новый Ryzen 5 9600X подробно сравнили с Ryzen 5 7600XRyzen 5 9600X лучше, но ненамного
На YouTube-канале PC Performance Benchmarks протестировали в программах и играх Ryzen 5 7600X и Ryzen 5 9600X.
Тесты проводились с материнской платой Aorus X670E Master, оперативной памятью Kingston Fury Renegade RGB DDR5 32GB, видеокартой RTX 4090.
В X265 разница между 9600X и 7600X составила 19% (572 и 683 соответственно), в 7-ZIP- 34% (115 и 86 соответственно), в VeraCrypt — 1% (13,6 и 13,8 соответственно), в X264 — 8% (331 и 356 к/с соответственно).
Что касается игр, то запускались Battlefiled V, Farcry 6, Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5, Spiderman Remastered. В Battlefiled в 1080p с высоким пресетом разница в средней производительности равнялась 3% (273 к/с с 9600X и 266 к/с с 7600X), в 4К — 2% (221 и 216 к/с соответственно). Похожая ситуация сохранялась и в других проектах. Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться выше.
Источник:PC Performance Benchmarks
Автор:Валерия Филимонова
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