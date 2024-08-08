Новый Ryzen 5 9600X подробно сравнили с Ryzen 5 7600X

Что касается игр, то запускались Battlefiled V, Farcry 6, Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5, Spiderman Remastered. В Battlefiled в 1080p с высоким пресетом разница в средней производительности равнялась 3% (273 к/с с 9600X и 266 к/с с 7600X), в 4К — 2% (221 и 216 к/с соответственно). Похожая ситуация сохранялась и в других проектах. Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться выше.