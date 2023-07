Нужны ли играм восемь игровых ядер или хватит шести: Ryzen 5 5600X3D против Ryzen 7 5800X3D

Авторы YouTube-канала NJ Tech протестировали в рабочих программах и в играх R5 5600X3D и R7 5800X3D. Среди бенчмарков Cinebench R23 Score, Corona 1.3 Benchmark, CPU-Z Bench Score, V-Ray Benchmark Score, Geekbench 5/6 Score, Handbrake x264/x265, Blender Open Data Benchmark, Puget System Benchmark. С результатами вы можете ознакомиться ниже.

Что касается игр, то их запускали в 1080p и в 1440p с видеокартами RTX 4090 и RTX 3080 12 ГБ. Всего было 15 проектов. Это STAR WARS Jedi: Survivor, Last of Us: Part I, Resident Evil 4 Remake, Hogwarts Legacy, A Plague Tale: Requiem, Destiny 2, Cyberpunk 2077, Spider-Man Remastered, Hitman 3, Far Cry 6, Rainbow Six: Siege, Assetto Cosa Competizione, Valorant, Dota 2, CS:GO.

В Last of Us: Part I на DX12 и с ультра-пресетом и с RTX 4090 в 1080p средняя частота кадров составляла 142 к/с (R5 5600X3D) и 148 к/с (R7 5800X3D), в 1440p - 135 к/с в обоих случаях. Игра с RTX 3080 12 ГБ в 1080p запускалась в среднем со 102 к/с в обоих случаях.

Hitman III шла на DX12 с пресетом Ultra и TFx16. С видеокартой RTX 4090 средняя производительность в 1080p равнялась 160 к/с и 183 к/с (R5 и R7 соответственно), в 1440p - 158 и 182 к/с, с RTX 3080 - 159 к/с и 181 к/с.

Far Cry 6 запускалась на DX12, а также с высоким пресетом и TAA. С RTX 4090 в 1080p средний FPS находился на уровне 151 к/с (R5 5600X3D) и 163 к/с (R7 5800X3D), в разрешении 1440p - 150 и 162 к/с. С видеокартой RTX 3080 средняя частота кадров равнялась 150 и 161 к/с.

С остальными замерами вы можете ознакомиться ниже.