Обгонит ли 8-ядерный игровой процессор 12- и 16-ядерные флагманы в играх

В God of War средняя производительность составляла с Ryzen 7800X3D - 120 к/с, с Ryzen 5950X - 80 к/с, с i9-13900K - 101 к/с, с Ryzen 5900X - 81 к/с. В очень редких событиях частота кадров находилась на уровне 52, 8, 50, 6 к/с соответственно.

Cyberpunk 2077 шла со средним FPS на уровне 80 к/с (7800X3D), 53 к/с (5950X), 65 к/с (i9-13900K), 42 к/с (Ryzen 5900X). В крайне редких событиях производительность составляла 30, 2, 21, 2 к/с соответственно.

Assassin's Creed Valhalla запускалась со средней частотой кадров в районе 110 к/с (Ryzen 7800X3D), 74 к/с (Ryzen 5950X), 91 к/с (i9-13900K), 73 к/с (Ryzen 5900X), в очень редких событиях - с 50, 1, 46 и 1 к/с соответственно.