Обгонит ли 8-ядерный игровой процессор 12- и 16-ядерные флагманы в играх

Обгонит ли 8-ядерный игровой процессор 12- и 16-ядерные флагманы в играхRyzen 7 7800X3D в неравной борьбе против Ryzen 9 5900X и Core i9-13900K
В одном из выпусков на YouTube-канале Mark PC эксперты запустили с процессорами AMD Ryzen 5950X, Intel Core i9-13900K, Ryzen 7800X3D, Ryzen 5900X шесть современных игр в 4К с ультра-пресетом. Кто будет в этом случае быстрее?
В God of War средняя производительность составляла с Ryzen 7800X3D - 120 к/с, с Ryzen 5950X - 80 к/с, с i9-13900K - 101 к/с, с Ryzen 5900X - 81 к/с. В очень редких событиях частота кадров находилась на уровне 52, 8, 50, 6 к/с соответственно.
Cyberpunk 2077 шла со средним FPS на уровне 80 к/с (7800X3D), 53 к/с (5950X), 65 к/с (i9-13900K), 42 к/с (Ryzen 5900X). В крайне редких событиях производительность составляла 30, 2, 21, 2 к/с соответственно.
Assassin's Creed Valhalla запускалась со средней частотой кадров в районе 110 к/с (Ryzen 7800X3D), 74 к/с (Ryzen 5950X), 91 к/с (i9-13900K), 73 к/с (Ryzen 5900X), в очень редких событиях - с 50, 1, 46 и 1 к/с соответственно.
Watch Dogs Legion шла со средней производительностью на уровне 105 к/с (7800X3D), 81 к/с (5950X), 90 к/с (i9-13900K), 82 к/с (5900X), в крайне редких событиях - с 47, 12, 56 и 2 к/с соответственно.
Red Dead Redemption 2 запускалась со средней частотой кадров 125 к/с (Ryzen 7800X3D), 82 к/с (Ryzen 5950X), 96 к/с (i9-13900K), 80 к/с (Ryzen 5900X), в очень редких событиях - с 50, 1, 54, 1 к/с.
В Horizon Zero Dawn средняя производительность равнялась 119 к/с, 94 к/с, 110 к/с, 92 к/с (7800X3D, 5950X, i9-13900K, 5900X). В крайне редких событиях она составляла 18, 2, 52, 2 к/с.
Вывод
Быстрее остальных во всех играх оказывался Ryzen 7800X3D (110 к/с в среднем). Разница между ним и самым медленным процессором - Ryzen 5900X - составляла 47% (Ryzen 5950X - 77 к/с в среднем, i9-13900K - 92 к/с, Ryzen 5900X - 75 к/с).
Характеристики игровых сборок:
- процессор AMD Ryzen 5950X/Intel Core i9-13900K/Ryzen 7800X3D/Ryzen 5900X;
- оперативная память 2x16GB DDR4 3600MHz/DDR5 6200MHz;
- видеокарта RTX 3090 Ti;
- SSD Samsung 980 Pro SSD 1TB.