Обновлён рейтинг лучших процессорных вентиляторов в 2021 году

Обновлён рейтинг лучших процессорных вентиляторов в 2021 годуВ него вошли модели разного размера и стоимости
При выборе системы охлаждения для процессора нужно отталкиваться от нескольких факторов, напомнил автор материала. Это мощность самого процессора (тем она больше, тем дороже и качественнее нужен кулер), его архитектура, количество ядер и частот. Кроме того, есть воздушные и водяные системы охлаждения, и последние могут поместиться даже в небольшой корпус.
В список попали пять основных устройств и несколько их альтернатив.
1. Noctua NH-D15
Лучший воздушный кулер
Цена: 89 долларов
Устройство оснащено 6 медными тепловыми трубками, двумя 140-мм вентиляторами и может быть установлено в большую часть корпусов. Также производитель предлагает 6-летнюю гарантию. Вместе с тем это очень массивное устройство с габаритами 160 мм x 150 мм x 135 мм и весом почти 3 фунта (1,4 кг). Есть вариант воздушного кулера и меньше - NH-U12A (имеет два 120-мм вентилятора, 7 тепловых трубок и максимальную частоту вращения 2000 оборотов в минуту).
Если хочется приобрести устройство с меньшей частотой вращения, то подойдёт Scythe Fuma 2 с 1200 оборотами в минуту и 120-мм вентиляторами. Также за счёт компактного размера кулера модули оперативной памяти устанавливать рядом с ним удобнее.
Из лёгких и компактных кулеров специалисты рекомендуют приобрести Be Quiet! Pure Rock 2 Black, Arctic's Freezer 34 eSports Duo или Noctua NH-U12S Redux.
Среди бюджетных вариантов с небольшим разгонов подойдут V5 от Vetroo и Aresgame's River 5 (5 тепловых трубок и 120-мм вентилятор ARGB), а также DeepCool Gammaxx 400 (4 медных тепловых трубок и 120-мм вентилятор с синей подсветкой).
Можно рассмотреть и конструкцию с двумя раздельными башнями типа be quiet! Dark Rock Pro TR4.
2. Be Quiet! Dark Rock Pro 4 CPU Cooler
Лучший малошумный кулер
Цена: 89 долларов
Если для вас бесшумность работы важнее мощности охлаждения, то можно присмотреться к этой модели. Она оснащена двумя вентиляторами по 135 мм (максимальная скорость вращения - 1200 об/мин) и 120 мм (максимальная скорость - 1500 об/мин). При одинаковой скорости их вращения по уровню охлаждения этот кулер оказывается лучше NH-D15 благодаря 7 медным тепловым трубкам. По массе и размеру он напоминает Noctua NH-D15. Срок гарантии - 3 года.
3. Scythe Big Shuriken 3
Лучший кулер начального уровня
Цена: 44 доллара
Позволяет получить максимальную производительность в играх, являясь при этом очень компактным (высота - 69 мм). Оснащён 5 тепловыми трубками и тонким 120-мм вентилятором.
Если корпус вашего бюджетного компьютера просторный, а модули оперативной памяти не слишком массивные, можно купить Noctua NH-L12S. При необходимости установки в компьютер совсем небольшой модели кулера лучше всего обратить внимание на Noctua NH-L9a (высота - 37 мм, для AMD) и NH-L9i (для Intel).
4. Corsair Hydro Series H115i RGB Pro XT
Лучший универсальный водяной кулер
Цена: 124 доллара
Здесь вы получите два 140-мм вентилятора, работающие на уровне трёх 120-миллиметровых со скоростью до 2000 об/мин. При этом шума будет меньше, уход за ними нужен не такой тщательный, а помещаются они в корпус с отсеками 5,25 дюйма (13,3 см). Кроме того, эта система охлаждения совместима с любыми современными процессорами, включая Threadrippers. Дополнительным плюсом является 5-летняя гарантия.
Из других вариантов, подобных этому, есть CLC 240 mm (максимальная скорость - 2400 об/мин, установлены два вентилятора по 120 мм) либо Kraken Z63 (водяной кулер премиум-класса; при этом он не поддерживает процессоры Threadripper).
5. Cooler Master MasterLiquid ML120L V2 RGB
Лучший компактный универсальный кулер
Цена: 64 доллара
Если у вас небольшой корпус типа Mini-ITX, то самым привлекательным вариантом станет Cooler Master Elite 130. Это пример лучшего на данный момент сочетания цены и качества. Частота вращения у него составляет от 650 до 1800 об/мин. Гарантия - 2 года.
Кроме того, существуют ещё две модели с одним вентилятором, к которым стоит присмотреться. Это Corsair H60 (для процессора AMD) со скоростью вращения до 1700 оборотов в минуту и EVGA CLC 120 mm (для Intel) со скоростью 1800 об/мин. На оба кулера действует 5-летняя гарантия.