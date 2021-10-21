Обновлён рейтинг лучших процессорных вентиляторов в 2021 году

При выборе системы охлаждения для процессора нужно отталкиваться от нескольких факторов, напомнил автор материала. Это мощность самого процессора (тем она больше, тем дороже и качественнее нужен кулер), его архитектура, количество ядер и частот. Кроме того, есть воздушные и водяные системы охлаждения, и последние могут поместиться даже в небольшой корпус.

В список попали пять основных устройств и несколько их альтернатив.

1. Noctua NH-D15

Лучший воздушный кулер

Цена: 89 долларов

Устройство оснащено 6 медными тепловыми трубками, двумя 140-мм вентиляторами и может быть установлено в большую часть корпусов. Также производитель предлагает 6-летнюю гарантию. Вместе с тем это очень массивное устройство с габаритами 160 мм x 150 мм x 135 мм и весом почти 3 фунта (1,4 кг). Есть вариант воздушного кулера и меньше - NH-U12A (имеет два 120-мм вентилятора, 7 тепловых трубок и максимальную частоту вращения 2000 оборотов в минуту).

Если хочется приобрести устройство с меньшей частотой вращения, то подойдёт Scythe Fuma 2 с 1200 оборотами в минуту и 120-мм вентиляторами. Также за счёт компактного размера кулера модули оперативной памяти устанавливать рядом с ним удобнее.

Из лёгких и компактных кулеров специалисты рекомендуют приобрести Be Quiet! Pure Rock 2 Black, Arctic's Freezer 34 eSports Duo или Noctua NH-U12S Redux.

Среди бюджетных вариантов с небольшим разгонов подойдут V5 от Vetroo и Aresgame's River 5 (5 тепловых трубок и 120-мм вентилятор ARGB), а также DeepCool Gammaxx 400 (4 медных тепловых трубок и 120-мм вентилятор с синей подсветкой).

Можно рассмотреть и конструкцию с двумя раздельными башнями типа be quiet! Dark Rock Pro TR4.